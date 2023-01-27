«В моем представлении, мальчики должны быть послушными, никогда не капризничать» 27.01.2023, 11:01

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Истории белорусов, которые себя не контролируют.

Onliner.by опубликовал истории белорусов, которые с трудом могут контролировать свою агрессию и тем самым наносят вред себе и окружающим. Также журналисты поговорили с психологом о том, почему возникают вспышки злости, как можно ими управлять и когда это нормально, а когда требуется помощь специалиста.

«Заистерила и бросилась с кулаками»

Первую героиню зовут Кристина (имя изменено по просьбе девушки), ей 21 год. Не так давно отучилась на юриста и устроилась работать по специальности. В офисе ведет себя, что называется, тише воды ниже травы: ни с кем не конфликтует, на все реагирует спокойно. Но в кругу близких позволяет себя некоторые «вольности» — иногда дело доходит до рукоприкладства.

— Проблемы с агрессией появились года два назад. Все началось с жены брата. Ее родители не очень хорошо к нам относятся, считают, что их дочь мало с ними общается, потому что мы на нее так повлияли (в их представлении, она должна звонить им по пять раз на дню, хотя ей уже 30 лет). Позволяют себе оскорбления в наш адрес. А она продолжает это терпеть, еще и пытается их защищать. А мне это кажется жутко несправедливым: мы столько для нее делаем, а она как будто этого не ценит, — считает Кристина. — И вот, в ходе очередной ссоры на этой почве я заистерила и бросилась на нее с кулаками.

Чувство несправедливости (довольно субъективное, но все же) — один из главных триггеров, которые способны вывести белоруску из себя. Второй — ревность. Ну а третий — когда что-то идет не так, как ей хочется.

— Пожалуй, самая жесткая ситуация произошла на Рождество. В гости пришла семья с 8-летним сыном. В моем представлении, мальчики должны быть послушными, никогда не капризничать. Именно так отец воспитывал моих братьев. А этот ребенок на протяжении вечера ныл, залезал под стол, дергал мою подругу, чтобы она с ним поиграла (в игру, которую он без спроса достал из тумбочки). Я несколько раз просила его успокоиться, но он все никак не унимался. Тогда я встала, выхватила у него коробку и ударила по голове. Все были в шоке. Я вышла из комнаты, за мной выскочила подруга, стала кричать, что я ненормальная. Ну я в ответ дала ей по губам.

Иногда Кристина вымещает злобу не только на близких людях, но и на окружающих ее предметах.

— Как-то мы ругались с братом, сидя в машине. Там стояла музыкальная колонка, которую я швырнула в стекло. Оно не разбилось, может, только маленькая трещинка осталась. На это брат сказал: «Отлично, сейчас еще и лобовое менять будешь». Меня это еще больше выбесило, и я бросила колонку второй раз.

И все-таки подобные вспышки гнева случаются у девушки довольно редко. Обычно она выражает его другими способами: хлопает дверью, бьет в стену кулаками, но чаще просто повышает голос, пытается зацепить оппонента словами, сказать что-то резкое и неприятное.

— Чтобы успокоиться, я могу выбежать на улицу. Или отправляюсь в церковь. А еще стараюсь отвлечься: иду в кафешку, спортзал, сауну. Мне это помогает.

Когда девушка приходит в себя, она чувствует вину за свое поведение. Но не всегда.

— Вспоминая про того мальчика, до сих пор не ощущаю раскаяния. Не жалею, что так поступила. Мне кажется, он это заслужил. В моем понимании, детей нужно воспитывать в строгости, и нет ничего ужасного в том, чтобы его проучить. А вот перед женой брата я не раз извинялась. Ее я не вправе дергать и пинать. Причем это осознание приходит сразу после конфликта. Но обычно я проворачиваю все так, что люди первыми передо мной извиняются: мол, это они довели меня до такого состояния. А я уже прошу прощения в ответ.

Глубинные причины своего поведения белоруска пока не выявила.

— В детстве я была спокойным ребенком, ни с кем не дралась. В подростковом возрасте могла огрызнуться на родителей, но это максимум. У меня достаточно строгая мама, которая могла со мной не разговаривать, если я плохо себя вела. Вот я и решила, что должна быть хорошей дочкой, особенно на фоне младшей сестры, которая часто буянила. Так что свою роль я отлично усвоила.

Собирается ли Кристина бороться со своими вспышками агрессии?

— Я планирую обратиться за помощью к специалисту. Но для этого надо окончательно признать, что проблема существует. Пока что я объясняю свое поведение тем, что меня выводят из себя. Но когда я думаю о том, что могу нанести кому-то серьезные увечья, мне становится страшно. Понимаю, что в таком возбужденном состоянии от меня можно ожидать чего угодно. И с этим нужно бороться.

«Запустил в друга табуреткой за то, что он задавал глупые вопросы»

Даниилу 20 лет, он дизайнер в рекламном агентстве, в свободное от работы время занимается фотографией. Первые всплески агрессии стали возникать у него в возрасте 12—13 лет, но тогда они были не такими частыми и явными. Более яркое выражение они получили три года назад.

— Обычно это происходит неожиданно даже для меня самого. Если срываюсь на человека, могу крикнуть, оскорбить, замахнуться. Однажды запустил в друга табуреткой за то, что он отвлекал меня от дела и задавал глупые вопросы, которые можно просто забить в Google. От удара у него остался синяк, — рассказывает белорус.

Достается от молодого человека и разным предметам — он может их стукнуть, швырнуть, сломать. Недавно у него в комнате не закрывался старый комод, из-за чего Даниил начал бить его и выбрасывать вещи на пол. Продлилось это примерно минуту, после чего парень очнулся и ужаснулся.

— Еще меня выводит из себя лагающая техника. Как-то лет в 17 я шел по улице, и мой телефон начал жутко тормозить. Я со злости кинул его в траву, но он до нее не долетел и упал на асфальт. От удара экран разбился вдребезги.

По словам Даниила, приступ гнева в нем может вызвать любая мелочь. К примеру, он гуляет с подругой, достает смартфон, чтобы снять видео в сторис, а его спутница что-то произносит на фоне — за это он может на нее наорать или просто оскорбить.

Иногда довести парня до бешенства способна и череда триггеров: допустим, он сосредоточен на работе, а в это время на кухне свистит чайник и звонит телефон.

— В такие моменты у меня словно появляется пелена перед глазами. Разум отключается, и я перестаю контролировать свои действия — как будто это не я делаю, а кто-то другой. Когда прихожу в себя, становится страшно: что я вообще такое? — признается собеседник. — Чувствую вину, стыд, сразу же извиняюсь перед человеком. Даже если спустя годы мне напомнят о какой-нибудь такой ситуации, меня снова будет мучить совесть, и я начну просить прощения.

Друзья белоруса к подобному поведению более-менее привыкли, а вот малознакомых людей оно пугает.

— Они думают, что я сам по себе такой агрессивный, хотя в обществе я стараюсь ни с кем не ругаться, быть вежливым и добрым. Если на работе происходят конфликты, держу себя в руках, хотя внутри просто взрыв эмоций, которые я потом выплескиваю дома. Но я считаю, что их нельзя показывать, нужно соблюдать деловой этикет. Меня с детства приучили на людях скрывать свои истинные чувства. Когда в начальной школе учитель кричал на одноклассников, они могли расплакаться, я же сохранял спокойствие, но, вернувшись домой, мог побить подушку и так далее. Наверное, с тех пор по-настоящему выплеснуть гнев я могу только в физическом смысле: что-то пнуть, кинуть, ударить. Поэтому размышляю над тем, чтобы заняться каким-нибудь спортом, например MMA.

Периодичность у таких вспышек разная: они могут случаться один раз в месяц, а могут происходить и пару раз в неделю и даже в день.

— Проблема обостряется, когда появляются трудности в карьере, личной жизни. Все это сопровождается длительным стрессом, недосыпанием, тревогой. Внутри копится негатив, и тогда я могу разбушеваться на пустом месте.

Бороться со своим состоянием Даниил пробовал с помощью медитаций. Но надолго его не хватило.

— Когда понимаю, что вот-вот сорвусь, могу выпить валерьянку или корвалол — иногда от них становится легче. Что-то более серьезное пока не пробовал.

«Агрессия нам необходима»

Поговорить о сути агрессии и ее причинах журналисты решили с психологом и гештальттерапевтом Любовью Луговской.

— Агрессия — это нормально?

— Агрессия — это естественная поведенческая реакция на неестественные раздражители: например, нарушение личных границ, неудовлетворенность чем-либо и так далее. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на животных: они никогда не нападают просто так — только если защищаются, либо испытывают голод, либо болеют.

Какое-то время в нашем обществе агрессия была под запретом: ее нужно было усмирять, скрывать. Из-за этого негативные эмоции (злость, ярость и так далее) накапливались внутри, и тогда поведение человека действительно могло стать непредсказуемым и опасным. Но даже Фрейд в своих исследованиях отмечал, что влечение к разрушению является нашей природой.

Агрессия выполняет в нашей жизни множество функций: это и защита, и добыча (не только еды, но и знаний и тому подобного), и развитие. Так что без нее карьеру не построишь. Даже секс — это акт агрессии.

— Как человеку понять, что у него появились проблемы с агрессией?

— Если вы ощущаете, что постоянно злитесь, вас раздражает все вокруг. Появились вспышки гнева, которые вы толком не помните, а когда очнетесь, думаете: «Боже, что я только что сделал? Зачем накричал на незнакомца в магазине? Толкнул прохожего на улице?» Неплохим индикатором служит и обратная связь от близких: обычно они очень четко считывают, когда что-то идет не так.

— Каковы наиболее распространенные причины возникновения агрессии?

— Агрессия — это лишь следствие внутренних процессов. Она может появляться из-за стресса, в том числе хронического, психических заболеваний, детских травм. Некоторые люди, выросшие в семьях, где родители не поощряли проявление эмоций и демонстрировали пассивно-агрессивное поведение, могли годами копить в себе злость и только во взрослом возрасте разрешили себе выплеснуть ее. Причем не всегда во внешнюю среду: у таких людей развита аутоагрессия, когда гнев направлен на уничтожение самого себя. Нанесение увечий, занятие экстремальными видами спорта, быстрое вождение, суицидальные наклонности — это все ее проявления. Человек привык терпеть и, чтобы избавиться от переполняющих его чувств, выбирает избавление и от самого себя.

Бывают и другие варианты. Например, в семье регулярно происходило эмоциональное и физическое насилие. Даже если на словах оно осуждается, ребенок, словно видеокамера, записывает все это и в будущем может стать таким же агрессором и считать это нормальным: «Раз меня били, то и я бить буду». А может испытать отвращение и ненависть к родителю и решит никогда не быть похожим на того. Он начинает сильно контролировать себя и сдерживать гнев, что может трансформироваться в ту же пассивную агрессию или, например, в алкоголизм.

Каждый случай индивидуален, поэтому их лучше разбирать с психотерапевтом. Это поможет выявить истинную причину агрессии и, следовательно, начать с ней справляться.

— Существует мнение, что мужчины более агрессивны, чем женщины. Так ли это на самом деле?

— Мне кажется, в современном мире это неактуально, скорее дело в форме выражения агрессии. Мужчины склонны к более открытому выражению гнева: они могут кричать, драться (особенно в подростковом возрасте). У женщин зачастую способы иные: упреки, критика, сплетни. Это связано с тем, что исторически они занимали более пассивную позицию, их воля и желания подавлялись в обществе. В последние годы контекст существенно изменился, так что рассуждать о том, кто сейчас более агрессивный, крайне сложно.

— И все-таки как бороться с собственной агрессией?

— Естественно, начать следует с поиска причины. Но процесс это небыстрый, так что параллельно нужно учиться осознавать, что с вами происходит, и пытаться управлять своей агрессией. Например, есть довольно табуированная тема: считается, что мама не должна злиться на своего ребенка. Хотя это абсолютно нормально, что она чувствует гнев, когда сильно устала и не может больше контейнировать крики и капризы малыша. Однако при этом она не пытается ударить его или сделать больно, а просит кого-то из родственников посидеть с сыном или дочерью, пока она немного отдохнет.

Выражать агрессию можно вполне экологичными способами. Главное, не сдерживать ее, а дать телу отреагировать — в этом отлично помогает спорт (особенно контактный: дзюдо, борьба, бокс и тому подобные). Можно просто побить подушку, покричать, постучать ногами, попрыгать.

Еще один неплохой вариант — выражать злость в творчестве (изобразительном искусстве, музыке) или направить ее на построение карьеры.

А вообще, агрессия — естественное проявление, и бороться с ней не нужно. Гораздо полезнее и здоровее познакомиться с ней и научиться ей управлять.

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