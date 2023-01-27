Польша, кроме Leopard, готова отправить Украине еще 60 модернизированных танков 27.01.2023, 11:05

1,206

Премьер-министр Матеуш Моравецкий озвучил детали военной помощи.

Польша планирует передать Украине не только немецкие танки Leopard. Страна готова предоставить еще 60 модернизированных танков, в том числе PT-91.

Об этом сообщил премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий в интервью канадскому телеканалу CTV News.

«Ну, во-первых, мы пытаемся показывать пример. Польша первой полгода назад отправила 250 танков, а то и больше. Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков, из них 30 РТ-91. И кроме этих танков, 14 танков, танки Leopard 2, из которых мы владеем», - сказал Моравецкий.

Он добавил, что Польша в вопросе поставки танков Украине имеет лидирующее позицию и одной из первых заявила об этой инициативе. В то же время он подчеркнул, что современные танки для украинских войск особенно важны, поскольку Россия имеет в своем запасе от нескольких до 15 тысяч единиц этой техники.

Польский премьер призвал партнеров «быть открытыми и настойчивыми в своей поддержке Украины».

Напомним, Польша официально подала запрос Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».