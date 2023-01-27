В районе Запорожской АЭС прогремели сильные взрывы 27.01.2023, 11:54

2,040

Шесть реакторов станции остановлены.

На фоне масштабных ракетных атак со стороны России, в районе временно оккупированной Запорожской АЭС прозвучала серия мощных взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

Гросси отметил, что в последние дни инспекторы МАГАТЭ ежедневно докладывали о взрывах на станции.

«Некоторые взрывы, по-видимому, происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции, другие - похоже, гораздо ближе к самой установке. Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых дрожали окна офисов на станции, сегодня их было больше», — сказал он.

На данный момент шесть реакторов ЗАЭС остановлены. Два реактора работают в специальном режиме для обеспечения теплом станции и города Энергодар.

С 4 марта 2022 года Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».