В районе Запорожской АЭС прогремели сильные взрывы
- 27.01.2023, 11:54
- 2,040
Шесть реакторов станции остановлены.
На фоне масштабных ракетных атак со стороны России, в районе временно оккупированной Запорожской АЭС прозвучала серия мощных взрыв.
Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.
Гросси отметил, что в последние дни инспекторы МАГАТЭ ежедневно докладывали о взрывах на станции.
«Некоторые взрывы, по-видимому, происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции, другие - похоже, гораздо ближе к самой установке. Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых дрожали окна офисов на станции, сегодня их было больше», — сказал он.
На данный момент шесть реакторов ЗАЭС остановлены. Два реактора работают в специальном режиме для обеспечения теплом станции и города Энергодар.
С 4 марта 2022 года Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточена.