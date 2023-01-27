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«По зарплате я вышла в плюс примерно на 30%»

  • 27.01.2023, 11:58
«По зарплате я вышла в плюс примерно на 30%»

Как белорусские айтишники ищут работу в польских компаниях.

Релоканты из Беларуси рассказали devby.io, как они искали работу в местных компаниях: много ли вакансий, как отличаются собеседования, заработная плата, отношения в коллективе. Так получилось, что все истории — про Польшу.

По зарплате я вышла в плюс примерно на 30%

Работаю в геймдеве. В Польше оказалась, как, наверное, и многие, внезапно. И времени подготовиться и подстелить соломку не было. Спустя пару месяцев пришло понимание: чтобы интегрироваться по полной, надо найти местного работодателя. Когда продолжаешь на удаленке работать на привычного белорусского работодателя, интеграции особо не ощущаешь.

Я решила, что это будет хорошим шагом для моего профессионального и личного развития и в июне начала тренироваться на собеседованиях. Никогда до этого не работала с нерусскоязычным работодателем, так что первые 2−3 интервью были довольно стрессовыми.

К осени, когда я уже достаточно натренировала навык прохождения собеседований, наткнулась на предложение варшавской геймдев-студии. От нее-то и получила оффер.

Рекрутинг состоял из 3 этапов: интервью с рекрутером, тестовое, интервью с будущим лидом. В самом начале процесса компания поинтересовалась, на каком языке мне проще вести коммуникацию: польском или английском. Я выбрала английский.

После интервью с техлидом выяснилось, что компания выбирает из нескольких человек, мне предложили созвониться с СЕО компании. Я в ответ предложила встретиться в офисе и пообщаться лично. Встреча прошла хорошо, произошел полный коннект.

После 5+ лет удаленки теперь стараюсь чаще ходить в офис, чтобы общаться с коллегами и подтягивать польский (в офисе все смолл-токи, естественно, на польском). Свой уровень оцениваю как А2 — B1. Атмосфера очень дружелюбная, все стараются мне помочь и поддержать.

Язык рабочих процессов — английский, но периодически коллеги все равно переходят на польский, так что совсем без языка было бы очень сложно. Без польского я бы осталась в новой компании в социальной изоляции.

Процессы в моей нынешней компании совсем не такие, как были в Беларуси, но это в большой степени потому, что абсолютно разные типы продуктов.

Кстати, в польском офисе никто не овертаймит, чтобы втиснуться в дедлайны. Не успели — ну ничего страшного, мы и так молодцы, а заказчику всё объясним. Что-то сломалось в пятницу поздно вечером? Ничего страшного, подождем до понедельника. Ну и к шести вечера офис обычно пустеет на 90%.

По зарплате я вышла в плюс примерно на 30% по сравнению с Минском, но, думаю, тут дело в том, что на предыдущем месте я уже переросла свою тогдашнюю зарплату и теперешняя больше соответствует моему уровню. В целом айтишники в Польше не считаются привилегированной кастой (как в Беларуси), это просто работа. Хорошие деньги тут можно зарабатывать не только в ИТ, поэтому большого разрыва между зарплатами айтишников и других специалистов тут нет.

В целом абсолютна довольна принятым решением и переходом: это отличный челлендж и доказательство того, что ты классный специалист и нигде не пропадешь.

Ищу уже полгода — ни одного отклика

Я — джун-фронтенд, уже полгода ищу работу в Польше — через justjoin.it, LinkedIn. И пока ни одного отклика.

Правда, опыта работы в ИТ-компании у меня нет: стажировка в Беларуси сорвалась из-за войны в Украине. Так что происхождение ИТ-компании — польское или белорусское — для меня неважно — я ищу работу в любой.

Как-то выживаем. Благодаря моей старой специальности и опыту заработок есть, так что аренду закрываем. Но времени на учебу не остается совсем, ползу к цели просто из упорства. Сейчас пытаюсь попасть на стажировку в Syberry — они как раз набирают джунов в Польше.

Получается как в том анекдоте: программирование — это для души, а так-то я электриком работаю.

Захотел покрыть годовую инфляцию, так как зарплата в злотых

Релоцировался в Краков чуть больше года назад. Работаю на компанию с белорусскими корнями, но зарплата в злотых и компенсировать годовую инфляцию там не захотели. Поэтому параллельно ищу работу в Польше.

Вакансий маловато, но я работаю в узкой сфере, Adobe Experience Manager (AEM). И они все равно есть, выбор из 5−6 компаний, плюс некоторые предлагают B2B (зарплата там больше, но я не могу из-за blue card).

В одном месте мне отказали еще до техинтервью, так как решили экономить средства и нанимать мидлов и джуниоров.

В другом отказали, так как не знаю польского, хотя вся коммуникация шла на английском и о знании польского ни в вакансии, ни на собеседовании речи не было. На техинтервью ответил на все вопросы. До этой ситуации я думал, что паспорт на выбор работодателя не влияет. Но тут сложно понять настоящую причину.

Из непривычного в хайринге: прескрининг интервью рекрутеры делают не в Teams/Zoom, а по телефону. Еще тут постоянно спрашивают, имею ли я параллельный процесс хайринга (если да, в глазах компании это минус), в РБ такого не встречал.

Продолжаю искать.

Взяли на 70% за софт-скиллы и на 30% за хард

В Польше найти работу до войны было очень просто, если есть карта поляка. Надо придушить белорусскую застенчивость и сходу выдавать, что по национальности — поляк, и уже дальше перечислять заслуги в ИТ.

У меня работа нашлась без проблем, по деньгам — даже больше, чем у некоторых поляков-поляков из отдела. Никаких, вообще никаких ущемлений. Но надо не брезговать хождениями на корпоративы и wódkoj с шефом и отделом, уметь средне говорить по-польски, и всё будет окей.

Очень помогло, что в школе был гуманитарный класс с большими количеством часов белорусского языка. Он очень помогает в изучении польского, так что и роднай мове карысць.

Компания занимается связью в глобальном масштабе, моя должность связана с «безопасностью и режимом». Собесы шли в три этапа, причем два последних — подряд, примерно по 45 минут каждый.

Первый — с эйчаром и непосредственно руководителем департамента, второй — с его коллегой из соседнего департамента и руководителем этих руководителей, а также местным архитектором. Последний задавал только технические вопросы. Он немец, и кайфовал, что я с ним по-немецки смогла поговорить «без польского акцента».

Общее впечатление — взяли на 70% за софт-скиллы и на 30% за хард.

Но это было до 24.02. Сейчас бы меня уже не взяли. У нас пошли аудиты агентства внутренней безопасности. На устройство белорусов и русских — негласное табу. Я имею в виду не компанию в целом, а именно управление безопасности; в продукт нанимают, явного негатива к белорусам нет (к русским есть). Но! Почти всегда преимущество у украинцев.

Я успела получить польский паспорт и сижу спокойно.

Что касается кризиса и увольнений, то, по моим наблюдениям, не так страшен черт, как его малюют. Увольняют балласт, которого в сытые годы в корпорациях собирается очень много.

В нашем управлении безопасности увольнений нет. Рады всем. Даже подустали от собеседований. Вчера немецкий директор подписал контракт на прием аж 34 безопасников разных направлений из Японии, Индии, Филиппин и т.д.

На поиски ушло ровно 3 месяца

Я QA с опытом работы 17+ лет. Уволилась в РБ 31 декабря 2020, через 10 дней с семьей были уже в Варшаве.

Польский язык до этого не учила, английский у меня хороший — B2. Работу начала искать почти сразу же. На поиски ушло ровно 3 месяца. В апреле получила оффер, в мае вышла.

Здесь процесс найма совершенно не такой, как в РБ, где тебя могут принять за один день. В Польше рекрутация длится месяцами. В день у меня было по 1−2 собеседования, в некоторые дни — по три, в некоторые — ни одного. Первый месяц везде были отказы из-за непонимания, как вести себя на собесах.

Второй месяц пошел лучше — было пару толковых предложений.

На третий месяц я получила сразу три оффера. Один из них — работа в банке. Когда там узнали, что я выбрала не их, стали звонить, предлагать больше денег и буквально уговаривать. К слову, рекрутация в банк была самой длинной: четыре этапа в течение двух месяцев. Но я выбрала более спокойное место в продуктовой компании — без дресс-кода и со свободным графиком работы.

И вот я работаю в этом месте уже почти два года. Работа нравится. В основном хожу в офис, но можно и удаленно.

Зарплату по сравнению с первоначальным оффером повысили на 25%.

Коллектив полностью польский, а офисы по всему миру. Сначала работала в команде, где все созвоны были на английском, но общение в офисе шло по-польски. Потихоньку стала понимать, потом говорить. Через год оказалось, что я всё понимаю, сказать тоже могу всё, но с ошибками.

Первое время было тяжело. Чувствовала себя белой вороной, неправильно произносила слова, нервничала. Коллы — на английском, если участники только поляки, то коллы на польском, дома — русский язык. После работы хотелось просто тишины.

Но постепенно мозг стал ловить польскую речь без напряга, стала лучше говорить. На работе появились друзья. И нас приглашают в гости, и к нам ходят.

Очень импонирует открытость поляков и желание помочь. Ни разу мне никто не сказал, что я ужасно говорю. Если и поправляют меня, то мягко. Спрашивают, когда буду сдавать экзамен (для карты побыта).

Работают поляки без переработок, в 16.00 офис начинает пустеть.

Обошли с командой половину ресторанов в Варшаве — любят бигос, пирóги, смалец. На «пышны чвартек» весь офис завален пончиками; если у кого-то повышение, то тортики, сладости, конфеты.

В общем я довольна.

Эйчары могут позвонить без предупреждения

Я Senior Java Developer. Ненавижу удаленку, поэтому искала компанию обязательно с офисом. В Гданьске. В первую очередь писала в компании, чьи логотипы видела на бизнес-центрах. Также поставила в LinkedIn статус «open for work», но большого количества входящих сообщений все равно не было.

В последний раз я искала работу весной 2021-го в Минске — там эйчары стали писать сразу же, как только выставила такой статус.

В Польше за неделю с таким статусом я получила около 5 сообщений. Не знаю, особенность ли это польского рынка или влияние кризиса.

Но надо учитывать и то, что в Польше процесс рекрутинга идет гораздо медленнее, чем в Беларуси. Некоторые компании не отвечали на резюме, посланное через их же сайт. Другие отвечали только через неделю.

Еще одна особенность местного найма — телефонные звонки. Это первый и обязательный этап. Эйчары могут позвонить без предупреждения, и это ужасно неудобно. Могут назначить время, но на согласование тоже уходит много времени. Как-то я разослала резюме в десяток компаний и всю следующую неделю только разговаривала по телефону с эйчарами, собеседований не было. После звонка просят дать неделю на обработку резюме и информации.

В Польше много предложений по работе в B2B формате. Лично у меня таких половина или больше. Насколько я поняла, это выгодно для работодателя. Плюс зарплата на руки выходит больше, чем по трудовому договору.

Работу я искала в ноябре-декабре 2022-го, но никакого негатива или дискриминации по нацпризнаку к себе не почувствовала. В итоге устроилась в большую аутсорсинговую компанию по трудовому договору. Процессами в целом довольна. Очень похоже на наш EPAM.

С коллективом вот есть сложности: около 80% коллег по офису — поляки. Пока не представляю себе, как с ними подружиться, имея польский А2 (понимаю очень хорошо, но говорю еле-еле). Никак. Благо, компания предоставляет бесплатные интенсивные курсы.

При трудоустройстве, кстати, про польский не спрашивали — общение было только на английском.

На 200 откликов куда попало будет примерно 3−4 собеседования

Живу в Польше, работаю в грузинско-украинской компании, при этом последние полгода подаюсь на вакансии по всей Европе и активно хожу по собеседованиям в Польше.

Устройство в грузинско-украинскую компанию не отличалось от найма в Беларуси. Люди доброжелательны и приветливы, в компании есть еще несколько белорусов. Внутри компании, на митингах и в Slack общаемся на русском языке.

Почему ищу новую работу? Просто чтобы поднять зарплату, нужно постоянно ходить по собеседованиям. И потом либо принимать оффер, либо идти с ним к старому работодателю и требовать рыночную зарплату.

Проходил собеседования и в украинские компании: интервьюер говорил только на украинском, я мог отвечать на русском или английском. Однажды на таком собеседовании спросили про мое отношение к войне. Дискриминации не было, в итоге я получил оффер.

Польские компании также активно нанимают ребят из Беларуси, с дискриминацией не сталкивался, но, скорее всего, вам потребуется знание польского языка, хотя бы на коммуникативном уровне. Хотя есть и такие, где достаточно только английского. Плюс собеседований в польские компании в том, что можешь ответить на польском или белорусском языке, если с формулировкой на английском есть трудности.

На мой взгляд, открытых вакансий в Польше много, и найти работу не составит труда. Главное, чтобы было разрешение на работу или документы, подтверждающие легализацию в Польше. Если у вас виза, которая закончится через месяц, то хайринг менеджер даст красный свет (несмотря на продление в связи с эпидситуацией).

Если я хочу устроить неделю собесов, то откликаюсь на все вакансии в LinkedIn, justjoin.it, nofluffjobs.com, Glassdoor. На 200 откликов куда попало (это и Senior- и Middle-вакансии) будет примерно 15 разговоров с эйчаром и 3−4 собеседования. Но опять же я ищу только full remote и b2b, это сокращает число откликов. Но даже так я не сильно ощущаю какой-то кризис.

Причем набирать 200 откликов можно примерно каждые 2−3 дня, так как за это время успевают появляться новые вакансии. Правда я делаю выборку по всему ЕС, а не только по Польше.

Надо помнить про okres wypowiedzenia

Я переехал до 2020 года — как говорится, «за свободой, а не деньгами». Тогда в зарплате я выиграл совсем немного.

Чтобы подучить язык, сначала нашел удаленную работу на польской «галере» и работал на нее через белорусское ИП, сидя в Беларуси. Потом переехал в Польшу на ту же удаленную работу, оформился в Польше, а беларусское ИП закрыл. Через пару месяцев перешел в хорошую продуктовую фирму, чтобы работать в офисе и интегрироваться в местное общество. Там уже мой доход существенно подрос.

К тому времени я уже изъяснялся по-польски, так что найти работу было легко.

Но в Польше надо помнить про okres wypowiedzenia — время, которое ты должен отработать на старой фирме после подачи заявления об увольнении. Часто okres wypowiedzenia может занимать и три месяца. Бывает, что собеседуешь человека в ноябре, а приходит он только в марте.

Сейчас найти работу тоже несложно, по крайней мере, знаю людей, которые поменяли работу в 2022-м и 2023-м. Однако многие фирмы замораживают наем. Но пока это больше касается специалистов по diversity & inclusion (тут такого много) и других сотрудников, которые напрямую не влияют на бизнес.

Зарплаты в связи с инфляцией индексировали, с 2023 года у тех, кто работает через «śmieciówkę», то есть как ИП, а не на «umowie o pracę» появилась возможность получать зарплату в евро. Объем вакансий субъективно расширился за счет того, что можно устроиться удаленно из другого города.

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