Космический аппарат NASA нашел на Марсе «медведя» 1 27.01.2023, 12:13

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Ученые объяснили, что на самом деле означает это явление.

Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, который исследует Марс с орбиты с помощью своей мощной камеры HiRISE сделал новое изображение поверхности Красной планеты. И это изображение очень напоминает литературного и киногероя — медведя Паддингтона, пишет Daily Mail.

Очертания морды медведя, который не то улыбается, не то чем-то недоволен — именно это увидел космический аппарат NASA на поверхности Марса.

С помощью очень мощной камеры HiRISE аппарат Mars Reconnaissance Orbiter с высоты в 250 км сделал снимок поверхности планеты и в NASA сразу предположили, что это изображение похоже на знаменитого литературного и киногероя — медведя Паддингтона.

Фото: NASA

Об этом медведе написал свою книгу «Медвежонок по имени Паддингтон» английский писатель Майкл Бонд и сейчас она считается классикой детской литературы. Уже в 21 веке Паддингтон стал еще более знаменитым благодаря двум полнометражным фильмам.

Фото: BBC

В NASA объяснили, что на самом деле на этой фотографии поверхности Марса показан погребенный ударный кратер.

Например, V-образная структура, которая кажется носом и ртом медведя – это возвышенности, с вулканическими отверстиями. То, что кажется очертанием морды медведя – это круговой разлом поверхности и скорее всего, он связан с оседанием отложений над погребенным ударным кратером. Эти отложения могут быть лавовыми потоками. Что касается глаз медведя, то это два маленьких ударных кратера.

Даже несмотря на то, что на самом деле ничего необычного на поверхности Марса, в частности никакого рукотворного изображения медведя, нет, все равно это удивительный снимок, который впечатляет.

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