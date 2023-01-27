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Видеофакт: Лесопосадки под Угледаром усеяны телами военных РФ

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  • 27.01.2023, 12:16
  • 6,248
Видеофакт: Лесопосадки под Угледаром усеяны телами военных РФ

ВСУ показали кадры неудавшегося наступления врага.

Российские пропагандисты постоянно твердят, что оккупационные войска практически взяли Угледар, но в реальности ситуация не такая и радужная для врага. Накануне в Сети появились кадры, снятые украинским разведывательным дроном в районе Угледара.

На видео видно, как вражеские войска пошли в очередную атаку, понеся значительные потери. Журналисты Telegram-канала «Supernova+» выложили в Сеть 2-минутный ролик из-под Угледара.

Он четко показал, как оккупанты заняли «выгодные» позиции и как «удачно» ходили на штурм позиций ВСУ. Действия происходят в лесопосадке, где украинский дрон выследил штурмовиков Путина и передал координаты артиллерии. А дальше дело за ВСУ. Они обстреляли как военную технику, так и живую силу.

На кадрах можно увидеть очень много трупов бойцов армии РФ, которые вечно останутся лежать в украинской земле.

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