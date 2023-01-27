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Bloomberg: Путин готовит масштабное наступление на февраль-март

  • 27.01.2023, 12:26
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Bloomberg: Путин готовит масштабное наступление на февраль-март

Глава Кремля готовится к затяжной войне.

Владимир Путин планирует новое наступление в Украине в феврале-марте, сообщает bloomberg.

Агентство пишет, что глава Кремля хочет показать, что российские войска могут вернуть инициативу после нескольких месяцев неудач.

Российский диктатор по-прежнему верит, что большая численность войск в сочетании с готовностью нести потери позволят России одержать победу в войне.

Отмечается, что российский президент готовится к тому, что конфликт будет долгим. Агентство пишет, что глава Кремля готов к тому, что война будет длиться несколько лет.

Bloomberg пишет, что новый этап мобилизации, о котором писали западные СМИ, возможен уже весной этого года. Российские экономика и общество будут все больше подстраиваться под потребности войны.

Отметим, что информация Bloomberg совпадает с данными, которые озвучивал главком ВСУ Валерий Залужный.

Как писал сайт Charter97.org, украинский генерал заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.

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