В Минске женщина проломила стену в зоомагазин 3 27.01.2023, 12:28

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иллюстрационное фото

Пропали корм для животных и выручка.

Милиция задержала 30-летнюю минчанку, которая ночью обокрала зоомагазин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проходя ночью мимо торгового центра, женщина проломила ножом гипсокартонную стену магазина на первом этаже. Затем руками и ногами она расширила проем, через который забралась в павильон. Она забрала две упаковки корма для животных стоимостью более чем 1500 рублей, и 1500 рублей — выручку из кассы.

После этого женщина спокойно ушла. Торговая точка не была оборудована сигнализацией.

Ее личность установили и задержали уже на следующий день. В отношении женщины возбудили уголовное дело за кражу.

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