ГУР: У России возникла серьезная проблема с младшими командирами 27.01.2023, 12:31

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Полевые подразделения армии РФ «обезглавлены».

Россия испытывает серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. В передовых подразделениях оккупационных войск не хватает около 40 процентов младших командиров.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

По его словам, нехватка наблюдается в частности во вражеских подразделениях, воюющих в Донецкой и Луганской областях.

«Российская Федерация будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели - полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. Те, что стоят на первой линии, не хотят воевать, идти в наступление, многие хотят себя покалечить, чтобы вернуться на территорию России и уже не воевать. Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает», - сказал собеседник.

Именно поэтому, добавил Черняк, мобилизованные россияне часто отправляются на штурмовые действия без командования и надлежащего взаимодействия между группами. Они могут иметь незначительные тактические успехи, но гибнут сотнями и на их место присылают новое «пушечное мясо», уточнил представитель военной разведки Украины.

Также, по его словам, проблемы с руководством в российской армии есть и на более высоких уровнях.

«Мы уже видели и продолжаем наблюдать частую замену генералов и командующих разного уровня, которым так и не удалось выполнить поставленные задачи. Пожалуй, это их последний шанс исправить ситуацию и хотя бы частично достичь целей. Поэтому, по нашим оценкам, кадровые проблемы с командным составом россиян с каждым днем будут только увеличиваться», - подытожил Черняк.

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