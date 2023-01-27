Любимчику Лукашенко задали жесткий вопрос 2 27.01.2023, 12:34

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Как чиновники на одних обещаниях держатся у кормушки по десять лет.

Премьер-министр Роман Головченко осмелился спросить о реальных сроках создания белорусского электромобиля, пишет «Салiдарнасць».

Чтобы понять, в чем соль ситуации нужно вспомнить об обещаниях одного из любимчиков правителя – главы Академии наук Владимира Гусакова. Тот делает карьеру на том, что говорит ровно то, что хочет слышать Александр Лукашенко.

Например, последний хочет увидеть создание в стране отечественного электромобиля. Проследим заявления Гусакова по этому вопросу.

«Опытный образец» белорусского электромобиля, продемонстрированный в 2017 году

В 2018-м (пять лет назад!) глава Академии наук заявил, что доработанный электромобиль белорусского производства может увидеть свет уже до конца года. Он также сказал, что благодаря собственным разработкам и начинке (от двигателя до всех остальных систем) цена электрокара будет доступной: в пределах $15-16 тыс.

Весной 2019 года Гусаков вновь заявил, что белорусские электромобили могут поступить в продажу к концу года.

Осенью 2022 года глава Академии наук заявил, что белорусский электромобиль массового пользования будет не очень дорогим («Я сегодня говорил у главы государства, что это должно быть не больше $20-25 тыс.») – уже без уточнения сроков его создания.

На днях глава Академии наук рассказал, что идет обсуждения выпуска «союзного» электромобиля с россиянами, но конкретных результатов пока нет…

И вот на фоне этой длинной истории обещаний премьер-министр Роман Головченко, прибыв 25 января на «Белкоммунмаш», заявил, что необходимо определить реальные сроки создания отечественного легкового электромобиля.

Может быть, премьер ни на что такое и не намекал, но стороны его слова выглядят довольно смелыми: не стал развешивать уши как Лукашенко, а поставил вопрос конкретно.

Но, похоже, ответа на него Головченко никто так и не дал. Опыт подсказывает чиновникам, что на одних обещаниях начальству можно продержаться у кормушки лет десять.

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