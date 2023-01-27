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«Пока в отрасли еще остались шальные деньги, но это ненадолго»

  • 27.01.2023, 12:41
  • 1,102
«Пока в отрасли еще остались шальные деньги, но это ненадолго»

В Беларуси заказчик и отделочник повздорили из-за расценок.

Заказчик и исполнитель, даже несмотря на то, что желают одного и того же (чтобы услуга была оказана и оплачена), все-таки находятся по разные стороны баррикад. Одни хотят сэкономить и добиться качества, другие — заработать, потратив как можно меньше времени. Нешуточная схватка между потенциальным клиентом, нуждающимся в натяжном потолке, и, собственно, «потолочниками», разразилась на форуме onliner.by.

Мнение заказчика

— Заканчиваю ремонт в квартире, на очереди потолки. И пожалуй, потолочный бизнес — один из самых «мошеннических» в отрасли. Во-первых, более 50% исполнителей сливаются после того, как узнают, что материал я планирую закупать сам, а не брать у них втридорога. Даже предложение заплатить на 30% выше их оптовой цены и купить у них (+ оплата их работы), чтобы не заморачиваться самому с доставкой, не устраивает. Как я понял, на материале идет огромная накрутка. А клиент, который умеет пользоваться гуглом, большинству неинтересен.

Просчитать смету по проекту онлайн также большинство отказывается: предлагают сразу замерщика вызвать. Но, по-моему, все нюансы можно обсудить онлайн, не тратя время на показы замерщикам, которые тоже не бесплатно в итоге катаются. Понятно, что стоимость может на плюс-минус 10% измениться при показе объекта. Но я это учту. Не поменяет же какой-нибудь лишний угол, труба и лента стоимость услуги в два раза. Видимо, они просто не хотят обосновывать свой прайс и понимают, что у заказчика будет время изучить смету, сравнить цены.

Да даже на простой вопрос о стоимости метра погонного световых линий предлагают вызвать замерщика! Был как-то диалог с директором какой-то конторы. На мой объем (это 50 «квадратов») он заявил, что работы на пару дней. Я предложил ему за толковых двух монтажников и два дня работы $450 по курсу, плюс мой материал. Отказались. Мало. А вот что надо было сделать: теневой пластиковый профиль, 3 метра шинопровод, 15 спотов, 1 накладную люстру, 1 подвесной светильник, 3 линейных светильника, нишу для гардины и ее подсветку + раскидать по потолку для спотов кабель.

Не боги горшки обжигают, и потолочное дело — это обычная строительная профессия. Не все знают, что материал можно закупить самому за адекватные деньги, а не переплачивать. Я хочу заплатить деньги за качественно выполненную работу, а не материал. Вам же плиточник не говорит, что он кладет только свою плитку, или электрик, который будет работать только с тем кабелем, который вы купите у него? Просто пока еще в отрасли остались шальные деньги, но это ненадолго, в любом строймаркете будут комплектующие для потолков, и тогда уж только ровные руки позволят зарабатывать, а не накрутки на материале и намеки на эксклюзивность профессии.

И кстати, вот такой вот замерщик приезжал к матери на замер, комната 4×3, белый матовый и одна люстра-таблетка. Зарядил пенсионерке 870 рублей. После звонка директору сказал 570. Был послан. Сделали за 350. Вот поэтому я и фильтрую фирмы на этапе расчета, дабы не тратить свое время.

Мнение «потолочника»

На все вопросы потенциального клиента исполнителям нашлось что ответить. Вот их аргументы.

— Более 50% исполнителей сливаются не от того, что материал вы планируете закупать сами, а от того, что скорее не верят, что вы все закупить сможете правильно. У нас сами «потолочники» некоторые отдают заказы, потому как не знают, что и как делать. И, поверьте, никакой супернакрутки на материалах нет. К примеру, в Литве, Польше, Латвии стоимость «квадрата» от $15—20, а у нас всего $7—10. А то, что вам не хотят делать онлайн просчет (что тоже, кстати, является работой), так это потому, что на все сложные объекты делается просчет по месту, ввиду того, что и нюансов там будет много.

Приведу пример из ваших слов: теневые профили бывают 5 видов, световые линии бывают разной ширины и разные по затяжке, лента и световые полосы — кто-то делает в два ряда, кто-то в один, кто-то покупает двойную ленту. Кстати, и сами ленты светодиодные бывают разные по мощности, цвету и качеству. Тот же Китай стоит $5, лента Arlight может стоить и $100. Назвать стоимость «под ключ» просто невозможно, она сто процентов поменяется на контрольном замере.

По поводу вашего теневого потолка на пластиковый профиль, тут уже можно сказать, что и профиль вы купили плохой, и удвоили время по работе, так как его крепление требует особого внимания и чаще засверливать сам профиль придется.

И раз вам самим тяжело съездить на собственный замер (он у всех бесплатный), зачем тыкать пальцем на того, кому тяжело объяснять по телефону?

Ноль объяснения на ноль понимания — в результате выходит ноль по проделанной работе!

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