Покушение на Путина: глава Кремля боится отравления или заражения 3 27.01.2023, 13:06

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С этим связана особенность использования «двойников» правителя РФ.

Президент РФ Владимир Путин во время официальных встреч держится на значительном расстоянии от визави из-за страха отравления и заражения.

Об этом пишет Telegram-канал «Генерал СВР», регулярно публикующий инсайды из Кремля.

В качестве сравнения напоминается о том, что используемый Кремлем двойник Путина на официальных встречах выходит «практически в полный контакт» и даже участвует в фотосессиях, стоя вплотную с другими людьми.

«Конечно Путин, во-первых, не желает, чтобы визави реально оценили даже по внешнему виду его состояние здоровья, а во-вторых, президент боится покушений и любая, даже гипотетическая возможность быть отравленным или зараженным воспринимается им очень даже всерьез, от того он и держится на расстоянии от собеседников», - отмечается в сообщении.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

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