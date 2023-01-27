По российскому газу осталось нанести один сокрушительный удар 27.01.2023, 13:23

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Как санкции могут добить российский «Газпромбанк».

Контрагенты США отказались обслуживать корреспондентские счета «Газпромбанка», который финансирует полномасштабную войну РФ против Украины, поэтому этот банк не сможет производить расчеты в долларах, однако о полноценных санкциях до сих пор речь не идет.

Об этом рассказывает «Апостроф».

Сейчас «Газпромбанк» - это единственный крупный российский банк, который может производить расчеты в иностранной валюте, и уже 27 января он остановит трансграничные переводы в долларах США.

В банке эту ситуацию объясняют тем, что банки США JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon решили не обслуживать его корреспондентские счета. В то же время, там уверяют, что это якобы совсем не повлияет на работу «Газпромбанка», ведь останутся доступными переводы в других валютах, в частности евро.

Украина уже неоднократно отмечала важность ввести санкции против «Газпромбанка» и отключить его от SWIFT. Впрочем, Запад продолжает прозрачно намеками этому российскому банку, что давление на него будет расти, но пока не спешит с полноценными санкциями.

«Банку нужно будет искать в РФ партнера по расчетам, у которого еще не закрыты корсчеты в американских банках, а значит, расчеты для него станут более дорогими и хлопотными», - сказал в комментарии «Апострофу» экономист, бывший член совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

И здесь следует заметить, что в России таких банков фактически не осталось, а системообразующих вообще нет.

«Получается, что банк все еще не в списке жесточайших санкций и он, кроме того, пытается найти для себя юридические лазейки для продолжения работы», - рассказал изданию аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орищак.

По словам аналитика, все банки России в любом случае будут отключены от SWIFT, однако это вопрос времени. Вопрос времени решится тогда, когда, прежде всего, Европа не будет заинтересована в сотрудничестве со страной-террористкой РФ.

«По сути, должны закончить действие все долгосрочные контракты, заключенные до войны, и тогда российская экономика получит полномасштабный удар, который Запад начал наносить санкционным давлением еще из конфликта 2014-2015 годов. Все санкции против России - это не мгновенная выгода, а долгосрочный план разрыва всех ранее имевшихся политических, экономических и деловых отношений. Всем дают время перестроиться к жизни в новых реалиях - без этой страны как рынка сбыта и экспортера полезных ископаемых», - пояснил эксперт.

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