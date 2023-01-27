закрыть
27 января 2023, пятница, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

По российскому газу осталось нанести один сокрушительный удар

  • 27.01.2023, 13:23
  • 4,846
По российскому газу осталось нанести один сокрушительный удар

Как санкции могут добить российский «Газпромбанк».

Контрагенты США отказались обслуживать корреспондентские счета «Газпромбанка», который финансирует полномасштабную войну РФ против Украины, поэтому этот банк не сможет производить расчеты в долларах, однако о полноценных санкциях до сих пор речь не идет.

Об этом рассказывает «Апостроф».

Сейчас «Газпромбанк» - это единственный крупный российский банк, который может производить расчеты в иностранной валюте, и уже 27 января он остановит трансграничные переводы в долларах США.

В банке эту ситуацию объясняют тем, что банки США JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon решили не обслуживать его корреспондентские счета. В то же время, там уверяют, что это якобы совсем не повлияет на работу «Газпромбанка», ведь останутся доступными переводы в других валютах, в частности евро.

Украина уже неоднократно отмечала важность ввести санкции против «Газпромбанка» и отключить его от SWIFT. Впрочем, Запад продолжает прозрачно намеками этому российскому банку, что давление на него будет расти, но пока не спешит с полноценными санкциями.

«Банку нужно будет искать в РФ партнера по расчетам, у которого еще не закрыты корсчеты в американских банках, а значит, расчеты для него станут более дорогими и хлопотными», - сказал в комментарии «Апострофу» экономист, бывший член совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

И здесь следует заметить, что в России таких банков фактически не осталось, а системообразующих вообще нет.

«Получается, что банк все еще не в списке жесточайших санкций и он, кроме того, пытается найти для себя юридические лазейки для продолжения работы», - рассказал изданию аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орищак.

По словам аналитика, все банки России в любом случае будут отключены от SWIFT, однако это вопрос времени. Вопрос времени решится тогда, когда, прежде всего, Европа не будет заинтересована в сотрудничестве со страной-террористкой РФ.

«По сути, должны закончить действие все долгосрочные контракты, заключенные до войны, и тогда российская экономика получит полномасштабный удар, который Запад начал наносить санкционным давлением еще из конфликта 2014-2015 годов. Все санкции против России - это не мгновенная выгода, а долгосрочный план разрыва всех ранее имевшихся политических, экономических и деловых отношений. Всем дают время перестроиться к жизни в новых реалиях - без этой страны как рынка сбыта и экспортера полезных ископаемых», - пояснил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников