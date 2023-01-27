Новым гендиректором хоккейного «Динамо» стал друг Баскова 27.01.2023, 13:41

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Сергей Сушко покинул свой пост.

Сергей Сушко после почти двух лет работы в клубе покинул пост генерального директора хоккейного «Динамо», сообщает пресс-служба минского клуба.

Вместо Сушко исполняющим обязанности генерального директора клуба назначен 37-летний Артем Каркоцкий. Он до недавних пор возглавлял СДЮШОР БФСО «Динамо».

Каркоцкий — друг Дмитрия Баскова и не раз выкладывал совместные фото с экс-главой Белорусской федерации хоккея. Он был и на скандальном снимке с главой IIHF Рене Фазелем.

Как писал сайт Charter97.org, Басков присутствовал на «Площади перемен» 11 ноября 2020 года, когда на ней погиб Роман Бондаренко. Журналисты считают, что он может быть причастен к убийству минчанина.

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