закрыть
27 января 2023, пятница, 14:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новым гендиректором хоккейного «Динамо» стал друг Баскова

  • 27.01.2023, 13:41
  • 1,696
Новым гендиректором хоккейного «Динамо» стал друг Баскова

Сергей Сушко покинул свой пост.

Сергей Сушко после почти двух лет работы в клубе покинул пост генерального директора хоккейного «Динамо», сообщает пресс-служба минского клуба.

Вместо Сушко исполняющим обязанности генерального директора клуба назначен 37-летний Артем Каркоцкий. Он до недавних пор возглавлял СДЮШОР БФСО «Динамо».

Каркоцкий — друг Дмитрия Баскова и не раз выкладывал совместные фото с экс-главой Белорусской федерации хоккея. Он был и на скандальном снимке с главой IIHF Рене Фазелем.

Как писал сайт Charter97.org, Басков присутствовал на «Площади перемен» 11 ноября 2020 года, когда на ней погиб Роман Бондаренко. Журналисты считают, что он может быть причастен к убийству минчанина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников