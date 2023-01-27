Россиянам станет труднее получить ВНЖ в Турции 27.01.2023, 14:01

Анкара ограничивает выдачу туристических видов на жительство.

Власти Турции ужесточили процесс выдачи туристического вида на жительство иностранцам. Теперь для его получения необходимо подтвердить факт пребывания в стране в качестве туриста. Запросы, поданные ненадлежащим образом, отклоняются, пишет The Moscow Times.

«Туристический вид на жительство не предоставляется иностранцам, которые впервые приезжают в Турцию и подают заявление, но не имеют доказательств того, что являются туристами. Они обязаны подать заявление на получение соответствующего вида на жительство, после чего проводится оценка на предмет соответствия кандидата необходимым условиям», — сообщает телеканал.

Иностранцы, прибывающие на учебу, для воссоединения с семьей или проведения научных исследований, открытия бизнеса или покупки недвижимости, должны подать заявление на получение соответствующего вида на жительство. К заявлению необходимо приложить необходимые документы.

Ранее для получения туристического ВНЖ были необходимы только подтверждение дохода и нотариально заверенный договор аренды жилья от полугода. Это делало Турцию одной из самых удобных для релокации стран.

Туристический вид на жительство в Турции дает право легально находиться на территории страны на срок действия икамета — удостоверения личности иностранца. Икамет в Турции дает большинство гражданских прав, кроме участия в выборах. Его обладатели могут легально находиться в Турции больше 90 дней, а также выезжать и въезжать в страну в любое время неограниченное количество раз.

Война в Украине и мобилизация привели к тому, что россияне в 2022 году поставили в Турции рекорд по открытым видам на жительство стреди иностранцев. Всего гражданам России выдали 153 000 документов, из которых 132 000 — короткие туристические ВНЖ (от полугода до двух лет). Это привело к тому, что в конце года турецкие власти перестали выдавать новые туристические ВНЖ: россияне и украинцы начали сообщать о массовых отказах в выдаче документов в разных районах Турции. Власти страны отрицают этот факт.

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