закрыть
27 января 2023, пятница, 14:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россиянам станет труднее получить ВНЖ в Турции

  • 27.01.2023, 14:01
Россиянам станет труднее получить ВНЖ в Турции

Анкара ограничивает выдачу туристических видов на жительство.

Власти Турции ужесточили процесс выдачи туристического вида на жительство иностранцам. Теперь для его получения необходимо подтвердить факт пребывания в стране в качестве туриста. Запросы, поданные ненадлежащим образом, отклоняются, пишет The Moscow Times.

«Туристический вид на жительство не предоставляется иностранцам, которые впервые приезжают в Турцию и подают заявление, но не имеют доказательств того, что являются туристами. Они обязаны подать заявление на получение соответствующего вида на жительство, после чего проводится оценка на предмет соответствия кандидата необходимым условиям», — сообщает телеканал.

Иностранцы, прибывающие на учебу, для воссоединения с семьей или проведения научных исследований, открытия бизнеса или покупки недвижимости, должны подать заявление на получение соответствующего вида на жительство. К заявлению необходимо приложить необходимые документы.

Ранее для получения туристического ВНЖ были необходимы только подтверждение дохода и нотариально заверенный договор аренды жилья от полугода. Это делало Турцию одной из самых удобных для релокации стран.

Туристический вид на жительство в Турции дает право легально находиться на территории страны на срок действия икамета — удостоверения личности иностранца. Икамет в Турции дает большинство гражданских прав, кроме участия в выборах. Его обладатели могут легально находиться в Турции больше 90 дней, а также выезжать и въезжать в страну в любое время неограниченное количество раз.

Война в Украине и мобилизация привели к тому, что россияне в 2022 году поставили в Турции рекорд по открытым видам на жительство стреди иностранцев. Всего гражданам России выдали 153 000 документов, из которых 132 000 — короткие туристические ВНЖ (от полугода до двух лет). Это привело к тому, что в конце года турецкие власти перестали выдавать новые туристические ВНЖ: россияне и украинцы начали сообщать о массовых отказах в выдаче документов в разных районах Турции. Власти страны отрицают этот факт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников