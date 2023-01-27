«Глазированные сырки начали делать по просьбе земляков» 27.01.2023, 14:04

Как белорусы с собаками и лошадьми переехали в Польшу и варят там сыр.

Юлия и Алексей жили в Браславском районе. Они держали большое хозяйство, занимались производством сыров. Сейчас аналогичный бизнес белорусы начинают в Польше. Сюда они переехали вместе с частью хозяйства, передает «Радыё Свабода».

«В машину взяли четырех больших собак, поэтому на вещи не осталось места»

Алексей и Юлия имели довольно успешное хозяйство в курортном Браславском районе. Они растили лошадей, овец, коз, свиней, коров. Занимались производством разных сортов сыров. В 2020 году семья решила переехать, чтобы «искать развитие и новые горизонты». Потихоньку занялись распродажей имущества.

«Лошадей и собак решили взять с собой. Точнее, решили, что если сезон-2021 отработаем хорошо, заработаем деньги, то сможем перевезти лошадей. Ведь это довольно дорогая услуга. Жаль было оставлять их, так как уже прошли вместе много испытаний и стали друзьями. А найти надежное место, чтобы мы были за лошадей спокойны, у нас не получилось. Трех собак мы отдали нашим хорошим знакомым и друзьям. А у нас их было семь в Беларуси», — рассказывает Юлия.

Четырех больших собак хозяева не хотели бросать или отдавать чужим людям. Для переезда на собак и лошадей нужны были паспорта и прививки. На лошадей даже анализы надо было сдать. В результате все вопросы были решены. В декабре 2021 года семья отправилась в путешествие. Лошади ехали отдельно, с перевозчиком. Собаки — в автомобиле. Они заняли там все свободное место, поэтому Юлия и Алексей ограничились двумя чемоданами. Остальные вещи, даже необходимое оборудование, пришлось или оставить в Беларуси, или продать.

«Мы бы остались, у нас был хутор хороший, хотели вкладываться в него, развиваться, но как-то не видели перспективы», — объясняет Юлия.

Овец, коз и коров пара продала. Семья договорилась, что в Польше им предоставят временное убежище «знакомые знакомых». После начала российской агрессии в Украине свободное жилье в Польше, тем более дом с участком, найти было довольно трудно.

«Пришлось тоже много искать, ездить, быстро учить польский язык», — говорит Юлия.

В результате белорусы нашли дом в аренду неподалеку от Кракова вместе с тремя гектарами земли. Сейчас в их хозяйстве те же «белорусские» лошади, собаки, а еще 20 овец и 18 коз, которых приобрели уже в Польше.

«Наших животных соседи используют как газонокосилку»

Местные жители сначала встретили чужеземцев настороженно. «Но так будет в любой деревне, в любой стране. Потом они пришли к нам знакомиться. Принесли кто картошку, кто свеклу, ведь как раз был сезон овощей. Теперь мы живем мирно, так как если ты относишься к людям хорошо, то и они так к тебе будут», — объясняет Юлия.

Животные белорусов даже «помогают» хозяину дома. Ведь он не живет постоянно на деревне, а траву на трех гектарах обязан косить по польскому законодательству.

«Поэтому наши животные ему ее «косят». Причем наш газон в прошлом году был самый ухоженный. Козы и овцы соскубают траву практически до земли. Теперь и соседи просят, чтобы наши животные паслись на их гектарах. Ведь покосить траву стоит денег», — рассказывает Юлия.

По наблюдениям Юлии, поляки в этой местности (Малопольское воеводство) довольно консервативны в потреблении сыров. У них есть несколько своих сортов традиционных сыров, на которые ориентируются как производители, так и потребители.

«Наши же отличаются тем, что они любят, во-первых, разные сорта. И более открыты к чему-то новому, к познанию, включая и новые сорта сыров. Поэтому пока мы ориентируемся на белорусов. Для них делаем и сыры с плесенью и моцареллу с рикоттой», — говорит Юлия.

«Глазированные сырки делали в соответствии с советским ГОСТом, только сахара клали меньше»

Юлия рассказывает, что в летний сезон востребованы такие сыры, как фета и моцарелла.

«Лето — сезон салатов, овощей, помидоров. Легкие сыры к этому всему подходят. Белорусы любят сыр халуми. Вот он — вне сезона. Его жарят и летом на «шашлыках», и зимой. Халуми хорош тем, что он не плавится на сковороде, а именно жарится. Причем на том же жире, который сам выделяет. Вот какая корочка получается», — Юлия показывает сразу на сковороде — как правильно жарить халуми.

Классический рецепт халуми она переработала еще в Беларуси с учетом местных особенностей. Так в нем появилась клюква. И такая версия понравилась покупателям.

Сейчас пара занимается документами, которые позволят им продавать собственные сыры на ярмарках и рынках Польши. Для этого как хозяева, так и их питомцы сдавали анализы.

«Ну и надо, чтобы молоко проходило разные тесты. На самом деле это все не сложно. Ведь здесь я сталкиваюсь с тем, что чиновники не хотят тебя как можно быстрее наказать, а стараются объяснить, помочь, предупредить», — говорит белоруска.

Пока же основные покупатели в хозяйстве Юлии и Алексея — белорусы, причем не только из Польши. Заказы приходят из Литвы, Чехии, Германии. Был даже заказ из Швейцарии. Однако пересылка продуктов туда очень дорогая. От белорусов поступил также заказ на глазированные сырки.

«Раньше мы их не делали. Решили попробовать. Конечно, мы не можем повторить то, как делают сырки на предприятиях. В качестве стандарта мы взяли советский, только уменьшили там сахар наполовину. Сейчас люди стараются не потреблять много сахара. Некоторые просят вообще без сахара делать. Мы делаем сырки в горьком, молочном, белом шоколаде, в апельсиновой глазури, с ягодами», — рассказала Юлия.

Она добавляет, что белорусы заказывали у них глазированные сырки не только для себя, но и на праздники, а также для угощения польских коллег.

«Многие наши покупатели стали за эти годы нашими друзьями. Ведь многие были нашими клиентами еще в Беларуси. Сейчас они здесь и охотно как покупают наши сыры, так и приезжают в гости», — говорит белоруска.

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