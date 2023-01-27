В США заметили огромный эшелон с танками Abrams и БМП Bradley для Украины 27.01.2023, 14:12

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Состав сняли на видео штате Колорадо.

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали передвижение эшелона с военной техникой, в том числе тяжелыми танками Abrams и БМП Bradley, которые в ближайшее время должна получить Украина, передает apostrophe.ua.

Передвижение танков и БМП сняла на видео украинка в штате Колорадо.

Многокилометровый эшелон с танками Abrams и боевыми машинами пехоты Bradley был замечен в штате Колорадо, США. Предполагается, что эта военная техника уже начала свою дорогу на пути в Украину.

Вооруженные Силы Украины получат тяжелые танки Abrams М1А1 от США с усиленным бронированием корпуса и новой системой защиты от средств массового поражения. В связи со сложной конструкцией и управлением для подготовки к пользованию ими требуется немало времени, поэтому эти танки появятся в Украине не раньше весны.

В то же время, украинские военные уже частично знакомы с Bradley, ведь реактивная система M270, которую активно используют ВСУ, базируется на шасси Bradley.

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