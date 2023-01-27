В Барановичах 102-летняя женщина выпала из окна пятого этажа 27.01.2023, 14:13

Пенсионерка скончалась.

Рано утром 27 января в Барановичах из окна пятого этажа выпала пожилая женщина. Пенсионерка скончалась от полученных при падении травм, сообщает издание «Наш край».

Лежащую на земле под окнами дома женщину обнаружили жильцы. Как сообщил один из них, в квартире пенсионерки соседи видели стоящий у самого окна стул.

Последние несколько лет женщина жила одна. Раньше ее забирала к себе дочь, но после ее смерти пенсионерка снова вернулась в свою квартиру.

— Несколько раз в неделю приезжали внуки, которые привозили продукты, лекарства, убирали в квартире. Так что бабушка не была брошенной, о ней заботились, — рассказали соседи. — Сложно сказать, что могло произойти.

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