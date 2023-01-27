Евро и доллар снова пошли вверх
- 27.01.2023, 14:28
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Что происходит в белорусских обменниках.
На торгах, которые состоялись на Белорусской валютно-фондовой бирже, доллар и евро подорожали.
Курс доллара вырос на 0,05% — до 2,6409 рубля.
Евро подорожал на 0,15% — до 2,8692 рубля.
Курс российского рубля упал на 0,05% — до 3,8123 рубля за 100 российских рублей.
Курс юаня снизился на 0,25% — до 3,8959 рубля за 10 юаней.
Как писал сайт Charter97.org, вчера курс доллара вырос на 0,48% — до 2,6396 рубля. Евро подорожал на 0,21%.