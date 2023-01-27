Освобождение Крыма Александр Коваленко

27.01.2023, 14:34

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Александр Коваленко

Когда ждать кульминацию?

Российское руководство всерьез обеспокоено информацией о том, что Вашингтон ведет диалог с Киевом по поводу поражения дальних целей, включая оккупированный Крым и территорию самой РФ. Дабы помешать поставкам Украине дальнобойных вооружений, Москва уже начала информационно-психологические операции против этого, сообщается в недавнем отчете Института изучения войны (ISW).

Преждевременный оптимизм

Аналитики ISW в недавнем отчете обратили внимание на заявление кремлевской «говорящей головы» Дмитрия Пескова, сделанное еще на прошлой неделе. Тогда он в очередной раз сотрясал воздух высказываниями о том, что предоставление ВСУ западного дальнобойного оружия угрожает российским силам в оккупированном Крыму, и выведет «конфликт на новый качественный уровень, который не пойдет на пользу глобальной и общеевропейской безопасности».

Частота, с которой Песков и его «коллеги» озвучивают свои «глубокие обеспокоенности» относительно поставок оружия Украине, с одной стороны, являются подтверждением эффективности ВСУ и формата «Рамштайн», с другой — внешнее проявление страха. Каждый эпизод «бавовны» на оккупированных территориях и на военных объектах в самой РФ роняет и без того уже потрепанный кремлевский «военный престиж». И явно не от хорошей жизни им пришлось выставлять систему ПВО уже на московских крышах.

С другой стороны, такие страхи оккупантов не всегда правильно интерпретируются у нас. В ряде СМИ на фоне кремлевских провалов и страхов хватает с головой оптимизма относительно планов деоккупации Крыма. Но то, что журналистам кажется логичным обсуждением этих планов сейчас, этим не является.

На самом деле ситуация обстоят несколько иначе. Любая тема, касающаяся временно оккупированного полуострова, которая может сейчас обсуждаться, увы не будет иметь конкретных очертаний.

Реальный план освобождения Крыма или хотя бы явные его наброски будут обсуждаться тогда, когда наша армия дойдет до административной границы с полуостровом, а командование – будет иметь представление о своих и вражеских потенциалах. В том числе, и о ресурсах сторон. Дабы иметь такое представление, нам необходимо для начала освободить территорию Юга – оставшиеся районы Херсонской и Запорожской областей.

Когда ждать кульминацию?

Освобождение Юга и даже южной части Донбасса – сама по себе серьезная задача, требующая значительных ресурсов и средств. Никто не может уверенно сказать, каков потенциал ВСУ будет на момент завершения данной операции.

Аналогично, никто пока не способен прогнозировать, как будет это освобождение происходить. Поэтапно или волнообразно? Останутся ли на Юге территории вроде «серых зон», которые даже после выхода к административной границе полуострова, не удастся сразу освободить. Соответственно, они будут отложены как бы «на потом».

Самый главный вопрос, каков будет потенциал орков на момент выхода Сил обороны Украины к Крыму, а также где будет сконцентрирован отступающий ресурс врага? Он рассыплется в порыве бегства между Крымом и восточными областями, или в большинстве своем россияне будут окапываться именно на полуострове.

В свете этого любое планирование процесса деоккупации Крыма по состоянию на сегодня, просто утрачивает свой смысл. Сейчас в первую очередь по Крыму нам важны военно-политические гарантии поддержки со стороны западных партнеров.

Они признают наше полное право возвращения этой территории в состав Украины, что не могло быть иначе. Важность этого факта говорит и о том, что сам процесс возвращения будет обеспечиваться технической составляющей в полной мере.

Хотя о Крыме говорить пока рано, но у нас как минимум три плацдарма могут рассматриваться с очень интересной перспективой. На каждом из них можно реализовать те или иные сценарии по освобождению.

Как говорил выше, планирование по Крыму будет всецело зависеть от того, как будет проходить освобождение Юга. И тут вопрос, который многих сейчас беспокоит – когда ожидать начала контрнаступления и не заставляет ли оно себя ждать?

В медиа приходится слышать вопрос: если три плацдарма определены, то почему же военные «медлят»? После молниеносного освобождения Харьковщины и изгнания оккупантов с правобережной Херсонщины людям хотелось продолжения в стиле «экшена», но его все нет и нет. Хотя, на самом деле, долгожданный «экшен» не совсем попадает под сроки формирования условий.

Дело в том, что если объективно оценивать ситуацию, то контрнаступление ни на день не прекращалось. Мы можем наблюдать ежедневно, хотя не всего его воспринимают правильно. Важно иметь в виду, что контрнаступление это не только внезапный прорыв (как мы видели в Харьковской области), но еще и фазы подготовки, формирование условий. В Кремле, невзирая на военно-политическую «импотентность» и тотальное головотяпство генералитета, это прекрасно понимают.

Поэтому Песков и прочие «говорящие головы» так нервно реагируют на тему предоставление Украине дальнобойного оружия и танков. Каждый этот компонент сковывает их возможности на Юге и в оккупированном Крыму, который с таким оружием будет обстреливаться каждый день. А что такое российские ПВО мы видели не только в оккупированном полуострове, но и на российской территории – на том же «стратегическом аэродроме» в Энгельсе.

Мы и сейчас видим, что уничтожение складов с боеприпасами и ГСМ, ликвидация скоплений техники и ремонтных баз, штабов, баз ПВО, а также взлетевшая в Макеевке на воздух БТГр – все это элементы непрекращающегося ни на день контрнаступления.

Когда все условия будут созданы, мы сможем с вами наблюдать активную фазу – саму кульминацию с массированным разгромом и бегством орков. И до кульминации с учетом разных факторов, обычно, проходит несколько месяцев, с момента предыдущего прорыва. Нынешнее же положение в полной мере соответствует данной фазе – подготовке.

В любом случае, именно Генштабу ВСУ лучше знать, на каком направлении и когда именно переходить от фазы создания условий, к активной фазе. Поэтому, как и ранее, следует запастись терпением и наблюдать. ВСУ точно нас не подведут.

Александр Коваленко, «Апостроф»

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