Ученые нашли общий «лексикон» у людей и шимпанзе 4 27.01.2023, 14:40

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фото: getty images

Его использовал последний общий предок.

Исследователи из Университета Сент-Эндрюс пришли к выводу, что человеческий язык жестов похож на тот, которым пользуются обезьяны. В частности, жесты шимпанзе и бонобо, которыми они общаются между собой, понятны людям.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что последний общий предок из шимпанзе использовал схожие жесты. Именно они могли быть начальной точкой человеческой речи.

Доктор Кирсти Грэм из университета Сент-Эндрюс, ведущая исследовательница, заявила, что жесты всех человекообразных обезьян — шимпанзе и бонобо — совпадают примерно на 95%.

«Мы уже подозревали, что эта способность жестикулировать могла быть у нашего последнего общего предка. Но теперь мы вполне уверены, что наши предки начали жестикулировать, и это впоследствии повлияло на развитие нашей речи», — отметила она.

В ходе исследования, которое являлось частью научной миссии, обнаружили, что человекообразные обезьяны используют целый «лексикон» из более чем 80 жестов. Все они предназначены для передачи сообщений другому члену их группы.

Например, фраза «почисти меня» передается с помощью длинного царапания. А вот поглаживание рта означает «дай мне эту еду». В то время как отрыв полосок от листа зубами является жестом флирта у шимпанзе.

Совместный словарь жестов

Ученые из института пошли дальше и проверили, могут ли люди понять жесты своих ближайших родственников обезьян. Для этого они просматривали видео, на которых шимпанзе и бонобо жестикулируют. Затем на основе этого выбирали варианты ответа из списка возможных значений жестов.

Результаты удивили даже исследователей. Оказалось, что каждый второй, участвовавший в эксперименте, правильно называл значение жеста.

«Мы были очень удивлены результатами», — сказала доктор Кэтрин Гобайтер из Университета Сент-Эндрюс.

В университете отметили, что жесты, которые люди понимают от природы, могут быть общим словарем жестов для всех видов обезьян, включая нас.

«Оказывается, мы все можем делать это почти инстинктивно, что одновременно увлекает с точки зрения эволюции коммуникаций и в то же время раздражает ученого, потратившего годы на обучение, как это делать», — добавила доктор Кэтрин.

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