Россияне отправили детей из Херсона в «концлагерь» в Крыму 7 27.01.2023, 14:55

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иллюстрационное фото

Стали известны жуткие подробности.

Не менее 14 детей-сирот из Херсона российские власти перевезли в крымский детский дом «Ёлочка». Два года назад это учреждение попало в скандал из-за условий, в которых содержали детей, — в СМИ его назвали «детским концлагерем», пишет издание «Вёрстка».

Письма Деду Морозу

По фотографиям, которые опубликовали на сайте «Усыновление в Московской области», «Вёрстка» установила, что как минимум 14 херсонских сирот были перевезены в симферопольский детский дом «Ёлочка». Минсоцразвития региона подводило итоги акции «Стань Дедом Морозом» для сирот с оккупированных территорий и опубликовало более 700 снимков малышей с подарками. Фотографии сопровождались письмами Деду Морозу, в которых дети коротко рассказывают о себе.

Издание обратила внимание на письма, написанные воспитателями от имени нескольких детей младшего возраста. 14 открыток были подписаны одним почерком — и в каждой упоминалось, что ребенок, который обращается к Деду Морозу, приехал из Херсона. В 10 из 14 таких писем текущее местонахождение сирот не было указано или было специально замазано. В двух письмах говорилось, что ребенок приехал из Херсона в Симферополь, еще в двух было указано также название детского дома. Однако все 14 детей были сфотографированы в одних и тех же интерьерах — детского дома «Ёлочка». Как пишет «Верстка», этот детдом специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и с ВИЧ, подчиняется он крымскому Минздраву.

Скандал в «Ёлочке»

Два года назад в этом доме ребенка разгорелся скандал из-за ненадлежащего ухода персонала за детьми — несколько приемных семей рассказали, что забирали малышей из «Ёлочки» с крайней степенью истощения. Тогда в СМИ этот детдом назвали концлагерем.

«Посадила его в ванну. Взяла мочалку. А он вдруг как закричит, — рассказывала Зоя Сергеева, приемная мама одного из детей «Ёлочки». — Вскочил в слезах, развернулся лицом к стене: ноги — на ширине плеч, руки — на стенку. Прямо как в тюрьме. Вот так их там купали. Боялся горшка, вытирания попы. Не знаю, что они делали, почему ребенок так трясся».

Приемная мама другого ребенка, Ольга Крамная, рассказывала в СМИ, что «администрация «Ёлочки» создала атмосферу вопиющего равнодушия, в которой дети превращаются в «овощей», физических и психологических инвалидов». Она взяла под опеку ребенка из «Ёлочки» в 2020 году. Двухлетний мальчик по имени Сережа на тот момент весил 6 килограммов. Он не говорил, не ел самостоятельно, не мог сидеть. Медобследования показали, что у ребенка дистрофия, обезвоживание, рахит, отсутствует мышечный каркас и деформирован череп.

Одна из бывших сотрудниц рассказывала тогда журналистам, как при ней была устроена работа медсестер, следивших за детьми: «В нашем отделении были две медсестры, менялись и работали сутками. Даже неудобно повторять, что я от них выслушивала: «Сок детям не наливай: уйдешь, а они нам будут гадить. На руки не бери: приучишь, придет следующая смена, ребенок будет проситься». На ночь не кормили — надо спать. Воду не давали, только смеси. Ночной кефир уходил в бутылки сотрудникам».

В самом детдоме обвинения опровергли и назвали их «обидными»: «Вся создавшаяся ситуация до глубины обидна тем, что наши сотрудники, которые честно выполняют свои должностные обязанности, неформально относятся к детям, как к своим <…>. Поэтому слушать обвинения в некоторых СМИ и в соцсетях, когда нас сравнивают с Освенцимом, с концентрационным лагерем, до глубины обидно».

В том же 2020 году в детдоме прошла проверка. Проводили ее региональный Минздрав, Следственный комитет и прокуратура. В итоге, Минздрав нарушений не нашел, а Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело против сотрудников. Как рассказала «Вёрстке» Ольга Крамная, со второй попытки ей удалось добиться начала расследования. Однако спустя два года оно так и не завершено. Женщина говорит, что кардинально в детдоме ничего не поменялось,

«Хуже всего паллиативным детям, детям с пороками и тем, кто там с рождения», — говорит она.

Судя по данным юридических реестров, главврач детдома Александр Васюков также продолжает занимать свой пост. «Верстка» пыталась связаться с ним, но он не взял трубку, на сообщение редакции Васюков также не ответил.

Как дети-сироты из Херсона оказались в Крыму

О том, что около 46 детей-сирот из херсонского Дома малютки отправили в Крым, 21 октября заявлял назначенный тогда российскими оккупационными властями «замглавы администрации Херсонской области» Кирилл Стремоусов.

28 октября фотографии из «Ёлочки» публиковала «уполномоченная по правам ребенка в Крыму» Ирина Клюева. Она сообщила, что навестить эвакуированных из Херсона детей приезжала уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, которая привезла детям кровати и матрасы.

За несколько дней до посещения Беловой на сайте «Ёлочки» опубликовали сообщение о том, что детский дом не нуждается в гуманитарной помощи. Оно появилось после того, как ялтинские волонтеры, побывавшие в «Ёлочке» во время приема детей-сирот из Херсона, написали, что детям нужны теплые вещи, штаны, куртки и развивающие игрушки, и объявили сбор средств.

Информационное агентство АР в начале декабря опубликовало рассказы украинских врачей о том, как они спасали на оккупированных территориях от вывоза в РФ детей-сирот. Агентство тогда со ссылкой на местную жительницу сообщило, что из детского дома в Херсоне около 50 детей в октябре были вывезены предположительно в Крым.

«Приехал автобус с надписью Z и их увезли», — рассказала AP женщина.

По меньшей мере 1000 детей были захвачены из школ и детских домов Херсонской области во время восьмимесячной оккупации этого района Россией, сообщило AP со ссылкой на местные власти.

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Вывоз детей в условиях войны

Представители украинского проекта «Лабораторія журналістики суспільного інтересу», которые занимаются в том числе вопросами насильственного перемещения детей на оккупированные территории и на территорию РФ, сообщили «Вёрстке», что им известно о вывозе сирот из херсонского дома малютки «Колокольчик», в котором содержались дети младше пяти лет. Однако информации о «Ёлочке» у украинских правозащитников нет.

«Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает перемещать детей с территории боевых действий на территорию государства-агрессора или оккупированные им территории. Детям должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны или нейтральную страну, — объясняла ранее «Вёрстке» адвокат Ольга Гнездилова. — До 18 лет дети не могут принимать такие решения самостоятельно, и об их перемещении можно говорить как о насильственном. Если же вывоз детей рассматривать как спасение их от бомбёжек, то Россия должна вернуть их Украине, они могут быть размещены в регионах, где боевые действия не ведутся».

Согласно докладу Американского Института стратегии и политики New Lines и канадского Центра прав человека Рауля Валленберга, случаи вывоза сирот могут быть использованы в качестве доказательств геноцида, в котором Украина уже обвинила Россию.

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