Будьте бдительны: в Беларуси появилась новая схема мошенничества 5 27.01.2023, 15:09

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Жертв завлекают «пособиями на детей».

В Беларуси появилась новая схема телефонного мошенничества, жертвами которой могут стать люди с детьми.

Суть мошенничества такова: гражданам с детьми присылают сообщение от имени официальных органов — и предлагают перейти по ссылке, чтобы заполнить форму с личными данными и реквизитами банковской карты. Якобы после этого семья. воспитывающая ребенка, получит на карточку некие положенные ей социальные выплаты.

В Минтруда Беларуси обратили внимание, что ведомство никогда не информирует о получении социальных выплат или их пересчете через СМС и сообщения в мессенджерах. Выплаты назначаются только после личного обращения в органы соцзащиты или по месту работы.

Белорусам ни в коем случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам и вводить свои личные данные.

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