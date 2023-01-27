Будьте бдительны: в Беларуси появилась новая схема мошенничества

Будьте бдительны: в Беларуси появилась новая схема мошенничества5
- 27.01.2023, 15:09
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Жертв завлекают «пособиями на детей».
В Беларуси появилась новая схема телефонного мошенничества, жертвами которой могут стать люди с детьми.
Суть мошенничества такова: гражданам с детьми присылают сообщение от имени официальных органов — и предлагают перейти по ссылке, чтобы заполнить форму с личными данными и реквизитами банковской карты. Якобы после этого семья. воспитывающая ребенка, получит на карточку некие положенные ей социальные выплаты.
В Минтруда Беларуси обратили внимание, что ведомство никогда не информирует о получении социальных выплат или их пересчете через СМС и сообщения в мессенджерах. Выплаты назначаются только после личного обращения в органы соцзащиты или по месту работы.
Белорусам ни в коем случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам и вводить свои личные данные.