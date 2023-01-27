В Минске вынесен еще один приговор по «делу Зельцера» 27.01.2023, 15:34

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Сергей Бушик

Накануне политзаключенного Сергея Бушика перевели из жодинской тюрьмы в СИЗО-1.

Минский городской суд рассмотрел дело 38-летнего политзаключенного Сергея Бушика, который обвинялся «в разжигании иной вражды» по ч. 1 ст. 130 и в «оскорблении представителя власти» по ст. 369 Уголовного кодекса, пишет «Весна».

Дело рассматривала судья Светлана Черепанова.

Сергей Бушик был задержан 1 октября 2021 по уголовному делу, возбужденному за комментарии в интернете после гибели в результате перестрелки сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и it-специалиста Андрея Зельцера.

Известно, что в начале декабря политзаключенного перевели из жодинской тюрьмы в минский СИЗО-1.

Суд, который состоялся 7 декабря 2022 г., признал Сергея Бушика «виновным» и назначил ему по совокупности обвинений окончательное наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

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