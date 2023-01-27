Разбившийся во Внуково вертолет перевозил Путина и «первых лиц» России 3 27.01.2023, 15:37

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Ми-8 принадлежал специальному летному отряду.

Как сообщал сайт Charter97.org, в российском аэропорту Внуково (Московская область) потерпел крушение вертолет Ми-8, компания которого обычно занималась перевозкой высших чинов РФ.

По данным российских СМИ, вертолет совершил жесткое приземление и повредил свои лопасти при посадке. При этом источники сообщают, что вследствие инцидента есть пострадавшие.

Среди причин крушения рассматривается версия ошибки пилотирования.

Вертолет находится в собственности специального летного отряда «Россия», который занимался перевозкой лидера РФ Владимира Путина, передает УНИАН.

В управделами президента России уже прокомментировали инцидент для СМИ, уточнив, что причиной крушения стало повреждение рулевого винта до взлета. Говорят, что пострадавших нет.

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