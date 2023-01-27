Украинский спецназ доставил «пламенный привет» прямо в окоп россиян под Бахмутом
- 27.01.2023, 15:44
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Оккупанты не выдержали встречи с дроном-камикадзе.
Украинские защитники выявили огневую позицию противника на Бахмутском направлении и уничтожили захватчиков с помощью дрона-камикадзе.
Об этом сообщает командование Сил специальных операций.
«Мы всегда найдем способ доставки! Во время выполнения задания на Бахмутском направлении операторы ССО Украины обнаружили огневую позицию врага. Запустив дрон-камикадзе, операторы доставили пламенный привет оккупанту», - сказано в сообщении.
Таким образом, украинские бойцы уничтожили две единицы живой силы врага.