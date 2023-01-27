закрыть
27 января 2023, пятница, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали самые важные для здоровья сосудов витамины

  • 27.01.2023, 15:50
Медики назвали самые важные для здоровья сосудов витамины

Они предотвращают атеросклероз.

Витамины группы В вносят значительный вклад в гладкие обменные процессы, обеспечивают гормоно- и кроветворение и здоровье нервов. Исследователи из Австрии обнаружили, что витамины группы В также делают наши кровеносные сосуды «гибкими».

Результаты их исследования были опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Более жесткие артерии

Как говорится в заявлении Медицинского университета Граца, высокий уровень холестерина, который приводит к образованию атеросклеротических бляшек и, таким образом, сужению артерий, часто был единственным движущим фактором сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые из Граца установили, что недостаток витаминов группы В также негативно влияет на сосуды. «Если витаминов группы В слишком мало, артерии становятся жесткими», — объясняет биохимик Оксана Техливец из Университета Граца.

«Если дефицит витамина B сочетается с повышенным уровнем холестерина , это делает стенки артерий еще более толстыми и еще больше сужает сосуды. Кроме того, сосуды больше не могут хорошо сокращаться и расслабляться », — резюмирует эксперт результаты исследовательской.

Согласно информации, исследовательская модель машинно-управляемого генерирования атеросклеротического утолщения стенки сосуда была совместно разработана Гердом Хёрлем, Петером Оприсснигом и Гюнтером Альмером, первым автором публикации.

Затем идея исследования основ атеросклероза была разработана вместе с Оксаной Тегливец на основе опыта трех ученых, работающих в Med Uni Graz. Герхард Зоммер из Технического университета Граца провел биомеханические исследования артериальной ткани.

Фактор риска атеросклероза

Почему витамины группы В играют такую важную роль в здоровье сосудов , возможно, это связано с одной из их функций. Они участвуют в расщеплении клеточного токсина гомоцистеина, который вырабатывается в процессе естественного функционирования клетки.

«Если этой деградации не происходит, гомоцистеин останавливает другие важные клеточные процессы», — объясняет Техливец одно из негативных последствий дефицита витамина В. Гомоцистеин давно известен как независимый фактор риска атеросклероза (затвердевания артерий) и связан с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако как это способствует этому, до конца еще не изучено. «Однако важно понимать эту роль, так как с возрастом повышенный уровень гомоцистеина чаще возникает», — говорит Оксана Техливец.

Источники витамина В

Согласно заключению сообщения, большинство витаминов группы В содержится в продуктах животного и растительного происхождения , таких как зеленые листовые овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и семена.

С другой стороны, витамин B12 можно найти в достаточном количестве только в продуктах животного происхождения, таких как рыба, мясо, яйца, молоко и молочные продукты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников