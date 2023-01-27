Медики назвали самые важные для здоровья сосудов витамины 27.01.2023, 15:50

Они предотвращают атеросклероз.

Витамины группы В вносят значительный вклад в гладкие обменные процессы, обеспечивают гормоно- и кроветворение и здоровье нервов. Исследователи из Австрии обнаружили, что витамины группы В также делают наши кровеносные сосуды «гибкими».

Результаты их исследования были опубликованы в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.

Более жесткие артерии

Как говорится в заявлении Медицинского университета Граца, высокий уровень холестерина, который приводит к образованию атеросклеротических бляшек и, таким образом, сужению артерий, часто был единственным движущим фактором сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые из Граца установили, что недостаток витаминов группы В также негативно влияет на сосуды. «Если витаминов группы В слишком мало, артерии становятся жесткими», — объясняет биохимик Оксана Техливец из Университета Граца.

«Если дефицит витамина B сочетается с повышенным уровнем холестерина , это делает стенки артерий еще более толстыми и еще больше сужает сосуды. Кроме того, сосуды больше не могут хорошо сокращаться и расслабляться », — резюмирует эксперт результаты исследовательской.

Согласно информации, исследовательская модель машинно-управляемого генерирования атеросклеротического утолщения стенки сосуда была совместно разработана Гердом Хёрлем, Петером Оприсснигом и Гюнтером Альмером, первым автором публикации.

Затем идея исследования основ атеросклероза была разработана вместе с Оксаной Тегливец на основе опыта трех ученых, работающих в Med Uni Graz. Герхард Зоммер из Технического университета Граца провел биомеханические исследования артериальной ткани.

Фактор риска атеросклероза

Почему витамины группы В играют такую важную роль в здоровье сосудов , возможно, это связано с одной из их функций. Они участвуют в расщеплении клеточного токсина гомоцистеина, который вырабатывается в процессе естественного функционирования клетки.

«Если этой деградации не происходит, гомоцистеин останавливает другие важные клеточные процессы», — объясняет Техливец одно из негативных последствий дефицита витамина В. Гомоцистеин давно известен как независимый фактор риска атеросклероза (затвердевания артерий) и связан с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Однако как это способствует этому, до конца еще не изучено. «Однако важно понимать эту роль, так как с возрастом повышенный уровень гомоцистеина чаще возникает», — говорит Оксана Техливец.

Источники витамина В

Согласно заключению сообщения, большинство витаминов группы В содержится в продуктах животного и растительного происхождения , таких как зеленые листовые овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и семена.

С другой стороны, витамин B12 можно найти в достаточном количестве только в продуктах животного происхождения, таких как рыба, мясо, яйца, молоко и молочные продукты.

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