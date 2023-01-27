Песков рассказал о секретных указах по «вагнеровцам» в РФ

Песков рассказал о секретных указах по «вагнеровцам» в РФ2
- 27.01.2023, 16:05
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Пресс-секретарь Путина прокомментировал заявление Пригожина.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе регулярного телефонного брифинга со СМИ не стал комментировать помилование осужденных за участие в войне против Украины, сообщает рiter.tv.
Так Песков прокомментировал слова руководителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина о том, что осужденные, которые участвуют в «СВО», были помилованы на фронте.
Пресс-секретарь Путина сказал: «Существуют указы открытые, существуют указы с различными грифами секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить, но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством».