Песков рассказал о секретных указах по «вагнеровцам» в РФ 2 27.01.2023, 16:05

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

Пресс-секретарь Путина прокомментировал заявление Пригожина.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе регулярного телефонного брифинга со СМИ не стал комментировать помилование осужденных за участие в войне против Украины, сообщает рiter.tv.

Так Песков прокомментировал слова руководителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина о том, что осужденные, которые участвуют в «СВО», были помилованы на фронте.

Пресс-секретарь Путина сказал: «Существуют указы открытые, существуют указы с различными грифами секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить, но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством».

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