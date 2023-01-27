ВСУ: Оккупанты несут потери и отступают под Угледаром

ВСУ: Оккупанты несут потери и отступают под Угледаром2
- 27.01.2023, 16:12
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В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.
Российским оккупантам не удается добиться успеха под Угледаром Донецкой области, оккупанты несут большие потери. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, видео опубликовано на канале «Факти ICTV».
«Вооруженные силы Российской Федерации, используя мотострелковые подразделения и морскую пехоту, пытаются там добиться значительного успеха, но встречают серьезный отпор от наших Вооруженных сил и других формирований сил обороны, несут потери и отступают», – рассказал Череватый.
По его словам, за сутки оккупационные войска совершили 322 обстрела и 58 боевых столкновений. Оккупанты потеряли 109 человек убитыми и 188 ранеными, а также четыре танка, три пушки, три БМП и три беспилотника.
«Там происходят жестокие бои, враг пытается добиться промежуточного успеха. Но благодаря усилиям наших сил обороны им это не удается, и они, мягко говоря, преувеличивают в Telegram-каналах свои достижения», – сказал Череватый.
Он объяснил, почему оккупанты пытаются захватить Бахмут и Угледар.
«Они уже много месяцев пытаются истощить нашу оборону и в одном из таких мест прорваться, чтобы двигаться дальше, чтобы достичь более значительных результатов. Это бахмутское, авдеевское, угледарское направления. Они постоянно пытаются идти на штурм. Пытаются не просто продавить, а системно прорвать нашу оборону», – сказал Череватый.
Он также сообщил, что в Соледаре Донецкой области за сутки было совершено 77 обстрелов из разных видов оружия, четыре штурма. Но силы обороныУкраины отошли на заранее подготовленные позиции, выстроили оборону и систему поражения, поэтому россияне не имеют там значительного успеха, отметил Череватый.
«Всеми силами враг пытался привлечь внимание к Соледару и на фоне того, что он более полгода не мог достичь результата, показать, что Соледар – это якобы большой успех», – сказал он.
Череватый отметил, что все города, которые оккупанты считают своим успехом, полностью уничтожены и назвать их серьезным трофеем или большим стратегическим преимуществом нельзя.