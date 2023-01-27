В Украину прибыли первые «ловцы шахедов»2
- 27.01.2023, 16:31
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Такие системы используются для защиты стратегических объектов США.
В Украину прибыли шесть систем для защиты энергетических объектов от вражеских дронов. «Ловцы шахедов» разработаны по современным американским технологиям.
Об этом сообщил глава Минцифры Украины Михаил Федоров.
«В настоящее время закупили 6 систем противодействия враждебным беспилотникам. Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США», - написал он.
«Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны», - добавил министр.