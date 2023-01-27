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В Беловежской пуще «переписали» всех зубров

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  • 27.01.2023, 16:35
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В Беловежской пуще «переписали» всех зубров

За год убыль в популяции составила 71 особь.

В Беловежской пуще «переписали» всех зубров. По данным проведенных учетов на начало прошлого года численность зубров составила 703 особи.

«За 2022 год убыль в популяции составила 71 особь (10,1% от январской численности). Среди них 43 зубра обнаружены павшими и 28 — элиминированы путем селекционного отстрела», — рассказали в пресс-службе национального парка.

В ведомстве отметили, что сейчас на территории заповедника живет 519 взрослых зубров, 107 особей от одного до трех лет и 77 малышей-сеголеток.

Напомним, в этом году стада зубров фотографировали с квадрокоптера. Затем отобрали самые качественные снимки и пометили на них точками особей разных полов и возраста. Кроме того, специалисты выезжали на места локальных охранных зон, для более точного подсчета.

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