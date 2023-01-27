«Уже несколько лет ничего не растет, только цены»1
- 27.01.2023, 16:50
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Белорусы отреагировали на заявление чиновников о росте зарплат.
Главное статистическое управление Брестской области на днях сообщило о значительном росте средней начисленной зарплаты в Барановичах в декабре. Intex-press поинтересовался у прохожих, ощутили ли они это на себе.
Некоторые горожане признались, что считают такую зарплату в Барановичах мифом. При этом кто-то отметил, что оплата труда действительно растет, а кто-то сказал, кто стал зарабатывать меньше.