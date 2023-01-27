Глава СНБО Украины: Некоторые в России уже знают имя преемника Путина 5 27.01.2023, 16:54

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Алексей Данилов

Российскому диктатору уже подыскивают замену.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что окружение Путина уже ищет ему замену.

В интервью 24 каналу Данилов сказал, кремлевские элиты понимают, что война в Украине проигрывает.

«Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после Путина», — отметил он.

У украинской стороны есть свои предположения о том, что будет дальше происходить в России и кто может стать преемником диктатора. Однако секретарь СНБО Украины не раскрыл детали.

Ранее в интервью сайту Charter97.org историк Андрей Зубов заявил, что в России начался трехсторонний конфликт.

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