Глава СНБО Украины: Некоторые в России уже знают имя преемника Путина

Глава СНБО Украины: Некоторые в России уже знают имя преемника Путина5
- 27.01.2023, 16:54
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Российскому диктатору уже подыскивают замену.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что окружение Путина уже ищет ему замену.
В интервью 24 каналу Данилов сказал, кремлевские элиты понимают, что война в Украине проигрывает.
«Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после Путина», — отметил он.
У украинской стороны есть свои предположения о том, что будет дальше происходить в России и кто может стать преемником диктатора. Однако секретарь СНБО Украины не раскрыл детали.
Ранее в интервью сайту Charter97.org историк Андрей Зубов заявил, что в России начался трехсторонний конфликт.