Археологи нашли загадочный магический предмет из Древнего Рима 1 27.01.2023, 16:57

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Его могли использовать для предсказания будущего.

Ученые обнаружили на севере Бельгии 1600-летний фрагмент загадочного бронзового артефакта, который использовали в Римской империи, и он называется Римский додекаэдр. За последние две сотни лет на севере Европы ученые обнаружили уже более 100 этих загадочных древних артефактов, которые представляют собой 12-гранные геометрические фигуры из бронзы небольшого размера. На каждой грани находятся большие отверстия и шипы на углах. Но до сих пор никто не знает для чего они были созданы и как использовались. Новое исследование предполагает, что они могли быть связны с магическими ритуалами жителей Римской империи, пишет Live Science.

По словам Гвидо Кримерса из Галло-римского музея в Тонгерене, Бельгия, существует несколько гипотез относительно предназначения необычного объекта.

некоторые считают, что это своеобразный календарь;

другие – что это измерительный инструмент для определения расстояния;

есть те, кто предполагает, что это был символ власти;

некоторое ученые также считают, что этот предмет использовался для игры, такой как игра в кости.

Но большинство археологов считают, что эти предметы, вероятно, использовались в магических ритуалах.

Найденный фрагмент древнего артефакта был сразу же определен как часть Римского додекаэдра, который имел размер примерно 5 см в ширину. По словам Кримерса в Галло-римском музее уже выставлен полный додекаэдр, сделанный из бронзы, который обнаружили еще в 1939 году в Тонгерене, который был когда-то римским поселением. Теперь уже ученые выставят и новый артефакт.

По словам ученых, впервые Римский додекаэдр обнаружили в Англии еще в 18 веке и с тех пор на территории северной Европы было найдено более 100 подобных загадочных артефактов. Ученые считают, что все они были созданы в период между 1 и 5 веками нашей эры. Новый фрагмент таинственного древнеримского предмета относится к периоду 4-5 веков нашей эры.

До сих пор ученые не знают для чего использовали додекаэдры, ведь не сохранилось никаких исторических записей относительно этих предметов.

Кримерс считает, что скорее всего их тайно использовали в магических целях, таких как предсказание будущего, а это было запрещено христианской религией, которая уже распространилась по Римской империи в поздний период ее существования.

«Я все-таки предполагаю, что Римский додекаэдр использовали для колдовства, гадания, то есть для выполнения магических ритуалов. А за подобные действия в то время сурово наказывали, поэтому данные ритуалы проводились тайно. Может поэтому до сих пор не найдены никакие записи касательно использования этого предмета», — говорит Кримерс.

На додекаэдрах ничего не указывает на то, как именно и для чего они использовались. Хотя известно, что все они имеют разный вес и размер – от 4 до 11 см в ширину. По словам Кримерса, эти артефакты часто находили в древних захоронениях, но только на севере Европы, то есть северной части бывшей Римской империи, где в большинстве своем жили галлы и кельты.

«Я считаю, что новый фрагмент Римского додекаэдра сможет помочь нам найти ответы на многие интересующие нас вопросы относительно этих загадочных бронзовых артефактов. Места обнаружения многих из них были плохо задокументированы, но мы точно знаем, где нашли новый предмет. Наше исследование показало, что на этом месте когда-то стояла древнеримская вилла – дом богатого римлянина», — говорит Кримерс.

Также ученые выяснили, что додекаэдр, частью которого является найденный фрагмент, скорее всего разбили специально. И возможно это произошло во время последнего магического ритуала.

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