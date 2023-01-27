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Россияне, которые рыли окопы под Белгородом, устроили истерику

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  • 27.01.2023, 17:12
  • 3,782
Россияне, которые рыли окопы под Белгородом, устроили истерику

Им не заплатили.

В Белгородской области РФ мобилизованных солдат и даже бюджетников привлекли к рытью окопов. За это россиянам обещали заплатить, но многим всю сумму так и не отдали, кормя обещаниями.

Теперь на странице местного губернатора Вячеслава Гладкова в социальной сети VK шквал вопросов о том, где деньги и почему бюджетников отправляют в приграничные районы (в частности, Шебекино). На это обратил внимание Telegram-канал «Можем объяснить».

«Они что, жить не хотят, на прямую смерть идти?» – спросил один из комментаторов, имея в виду мужчин-сотрудников «Белгородблагоустройство», которых в рабочее время в принудительном порядке заставляли обустраивать укрепления.

«Мы роем окопы, а нас кидают», – жаловался другой житель страны-агрессора, задействованный в строительстве. Он не мог понять, почему деньги выделяются из бюджета, но до них они не доходят.

О невыплатах зарплат за рытье окопов в Белгородской области сообщалось и в конце 2022 года. Тогда на прямую линию с Гладковым дозвонился житель областного центра и пожаловался, что его бригаду (которую собрал некий Владислав) отправили в Старый Оскол, а затем вообще в оккупированный Луганск. Денег работники не получили.

Губернатор на это сказал, что им нужно было заключать контракт. Теперь рабочим он помочь не может, нужно подавать в суд.

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