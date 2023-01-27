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Белоруска утверждает, что сфотографировала «чупакабру»

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  • 27.01.2023, 17:54
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Белоруска утверждает, что сфотографировала «чупакабру»

Женщина долго отходила от увиденного.

Женщина из Сморгонского района утверждает, что сфотографировала «чупакабру».

«Сначала мне показалось, что это рысь, потом-что леопард. Как животное подошло ближе к дому – подумала, что лиса. А как присела – кенгуру!» – рассказывает женщина свою историю изданию «Светлы шлях».

«Спереди худоватая, но зад массивный. Нос острый, продолговатый, не такой, как у рыси или леопарда. Весь в каких-то розовых пятнах, почти голый, лишь изредка шерсть вздыблена. Подошла она к нашему дому довольно близко, от забора – на метра два. Спокойно так прошла, будто на прогулке. Я так испугалась, так взволновалась, начала на телефон фотографировать. Потом долго отходила от увиденного. И сегодня успокоиться не могу: иду, оглядываюсь, чтобы не набросился на меня этот зверь», - рассказала женщина.

Ирина отметила, что слышала о «чупакабре», но никогда ее не видела. Как нашла фотографию в интернете, сразу заявила: «Очень похожий зверь!».

Стоит отметить, что «чупакабру» периодически видят в разных регионах Беларуси. Так жители одной из деревень в окрестностях Гродно прошлым летом пожаловались на неизвестного зверя.

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