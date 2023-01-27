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В поисках Немо

  • Эль Мюрид
  • 27.01.2023, 17:46
В поисках Немо
Эль Мюрид

Кремлевская пропаганда и «память как у аквариумной рыбки».

Есть такое выражение «память как у аквариумной рыбки». Возможно, это навеяно персонажем мультфильма «В поисках Немо», а возможно, сам персонаж изображен согласно этому выражению. Суть его в том, что в информационный век, когда на человека обрушивается поток неструктурированной информации, а у него нет адекватного инструмента и методики ее обработки, мозг выходит из критического положения тем, что периодически очищает кэш, просто выбрасывая из памяти весь предыдущий массив информации. Соответственно, большая часть предыдущей информации забывается, а что случайно остается, остается обрывками, никак не связанными с реальностью. Нюанс в том, что это работает и «в обратную сторону». В будущее. И по той же причине.

Нормально структурированная информация позволяет человеку моделировать будущее, а на основе модели - делать личные прогнозы. Неважно, верна ли модель, правильны ли прогнозы (в конце концов, если у тебя есть инструментарий, ты всегда можешь отредактировать и скорректировать предыдущую версию модели, а если нужно - вообще обновить ее). Здесь важно то, что человек, обученный рациональным приемам работы с информацией, обладает взглядом как назад, так и вперед.

Собственно, для этого и требуется образование. Вам могут не понадобиться в будущем синусы и косинусы, понятие о таутомерах и правило буравчика. Но нейронные связи, натренированные в ходе образовательного процесса, остаются - и их можно загружать другими цепочками информации. Качественное образование дает в руки человеку не сумму знаний, а инструмент познания.

К чему это? Последние несколько недель идет активное обсуждение поставок ударной бронетехники Запада Украине. Уже приняты решения о поставках трех основных танков НАТО - Абрамс, Леопард и Челленджер. Вопрос - когда они попадут на театр военных действий.

Человек с аквариумной моделью памяти устроен так, что если сегодня сказали, а завтра это не случилось, то этого нет. Горизонт в неделю для него уже достаточно далек. То, что за пределами месяца - это вообще за горизонтом событий. Поэтому когда происходит то, что, в общем-то, и должно произойти, но он уже об этом забыл, то такое событие становится «открытием заново».

Позавчера американцы объявили о поставках Украине Абрамсов, вчера сообщили, что на складах их нет. Ура, - сказали российские пропагандисты. Значит, и не будет. Расходимся.

Вариант, что эти танки уже в пути, не рассматривается, так как это слишком сложно для одномерных конструкций обработки информации. А между тем в соцсетях и мессенджерах уже масса видео и фото с движущимися эшелонами танков. И Абрамсов, и Леопардов.

В итоге получится примерно как с пресловутыми HIMARS’ами. Все было точно так же - «не рискнут, побоятся», «да их нет в наличии», «да сколько их там поставили», «мало ракет» - ну, в общем, известная история. По факту этих систем поставили ровно столько, чтобы переломить обстановку. После чего поставили дополнительно и они стали частью, причем вполне рутинной частью, боевых действий.

Всё то же самое происходит с поставками танков. Приблизительный срок поставок - примерно за неделю-полторы до украинского контрнаступления. Пока же идет подготовка, концентрация на безопасной территории, обучение. И когда будет принято решение о наступлении - вся эта техника появится «на точке». А там ведь не только танки, там сразу целая система и инфраструктура обеспечения: от обеспечения боеприпасами и топливом до ремонта и эвакуации. А также поддержки и охраны. Современный танк, а тем более танковое подразделение - это как небольшой, но авианосец. Они по одному не ходят.

Поэтому, кстати, пренебрежительное отношение - да что там танковая рота в 14 танков «Леопард», да ее одной левой и двумя гранатами! Увы и ах, но танковые армады до горизонта - это признак дикости и архаики в современной войне. Российский президент, когда закатывает глаза на мультфильмы с мегатоннами - это как раз про дикость и архаику. Все эти истории - они про прошлое, а современный мир живет в текущем настоящем и идёт в будущее.

Пока ясно одно. Стратегическая инициатива Кремлём утрачена. Рисунок боевых действий определяют его противники.

Поэтому ударную бронетехнику передадут физически и введут в действие по тому сценарию, который пишут в условном Раммштайне, но точно не в Кремле. Российской пропаганде приходится врать и выкручиваться, рассчитывая (небезосновательно, кстати), что через месяц-два ее вранье никто даже не будет помнить. Потому что придется освободить буфер для нового вранья.

Так, в общем-то, и живем - от одной лжи до другой. И пока это системная проблема, так как значительные массы людей сознательно оболванены властью до состояния рыбки Дори, живущей в блаженном настоящем. Без прошлого и будущего.

Эль Мюрид, Telegram

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