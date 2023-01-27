Нацбанк Беларуси раскрыл тайную статистику экспорта 1 27.01.2023, 18:22

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В новейшей истории страны такого падения еще не было.

Нацбанк на своем сайте опубликовал аналитический обзор за январь-ноябрь 2022 года, в котором указано, что в прошлом году экспорт товаров в физическом измерении упал почти на 26%. Экономист Анастасия Лузгина сказала «Белсату», что в новейшей истории страны такого падения никогда не было.

Сведения о существенном сокращении экспорта товаров появились в аналитическом обзоре «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь». Оказалось, что экспорт товаров в январе – октябре прошлого года снизился год к году на 3% и составил 30 млрд 300 млн долларов. При этом физический объем поставок продукции упал на целых 25,9%. Положение спас мировой рост цен, в среднем белорусские товары, продававшие в прошлом году за границей, подорожали на 30,1%.

Обычно Белстат и Нацбанк раскрывают экспорт только в долларовом эквиваленте, скрывая естественные индексы, физический объем и ценовое влияние.

Старший научный работник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина пояснила, что к такому падению привело закрытие рынков Украины и стран Евросоюза.

«Это очень большая цифра. В стоимостном выражении экспорт не упал сильно только благодаря ценам: цены выросли, действительно, они росли на все и по всему миру. Благодаря этому Беларусь сумела избежать серьезного провала в абсолютных значениях».

Экономист отметила, что переориентация экспорта, о котором власти говорили весь год, частично удалась, но полностью адаптация не завершена.

«Такого я не припомню, чтобы за год в физическом выражении экспорт настолько уменьшался. Такая цифра отложилась бы у меня в голове. За последние 10 лет такого точно не было».

Прогнозирование судьбы белорусского экспорта – гадание на кофейной гуще, говорит Лузгина. В этом уравнении много туманности и неопределенности: какими будут санкции, цены и сумеют ли нынешние власти найти новые рынки.

«Вероятно, мы увидим восстановительный рост по сравнению с 2022-м в физическом выражении, однако здесь встают вопросы мировой экономики. Международные организации прогнозируют замедление экономического роста, а это означает снижение спроса на мировом рынке и, соответственно, цен. И благодаря ценам уже не выедешь, по крайней мере, таких сверхприбылей, скорее всего, в этом году уже не будет», – считает собеседница «Белсата».

К тому же вместе с экспортом будет восстанавливаться импорт, поэтому в этом году такого большого положительного сальдо, как было в прошлом, ждать не стоит.

«Было одобрено решение о легализации параллельного импорта, поэтому и сальдо будет не таким красивым, как в прошлом году. Импорт сокращался быстрее экспорта, поэтому сальдо было большим. А в этом году даже в официальных прогнозах отмечается, что такого большого сальдо они не ждут».

По сведениям Нацбанка, в январе – ноябре 2022 года внешнеторговый оборот товаров и услуг снизился на 6,2%, в том числе импорт на 6,7%, экспорт – на 3,8%. Сальдо сложилось положительное: 4,666 млрд долларов, рост год к году – почти на 17%.

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