Врачи рассказали, какие закуски могут помочь здоровью сердца и психики 27.01.2023, 18:29

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Они способствуют выработке «гормона радости».

Употребление орехов оказывает положительное воздействие на метаболизм триптофана, что полезно для здоровья сердца и психики. Об этом сообщает агентство The Motion.

Триптофан — это ароматическая альфа-аминокислота, играющая важную роль в организме. Она является прекурсором серотонина — «гормона радости», а также важна для укрепления иммунитета и предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

Теперь ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе решили выяснить, могут ли небольшие порции лесных орехов в составе низкокалорийной диеты изменить микробиом кишечника и повысить кардиозащитные свойства метаболитов триптофана. Для этого врачи отобрали образцы стула и плазмы крови у 95 участников с избыточным весом или ожирением.

«Мы обнаружили связь между метаболитами триптофана и кровяным давлением, частотой сердечных сокращений и чувством сытости у людей с избыточным весом или ожирением, что свидетельствует о более широком влиянии метаболизма триптофана на общее состояние здоровья, включая здоровье сердечно-сосудистой системы», — говорит Чжаопин Ли, один из авторов работы.

Кроме того, потребление орехов привело к значительному повышению уровня серотонина в крови (увеличение на 60,9% и 82,2% по сравнению с исходным уровнем на 12-й и 24-й неделе соответственно). Точные последствия этого не ясны, но ученые подозревают, что это может оказывать положительное воздействие на настроение и предотвращать депрессию и тревожность.

Авторы отмечают, что люди получают около 25% калорий в день из закусок, и большая часть приходится на десерты, подслащенные напитки, сладости и соленые закуски. «Замена всего одной из этих закусок 50 граммами лесных орехов может помочь улучшить общее состояние здоровья и снизить риск различных хронических заболеваний», — резюмируют авторы.

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