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«Покажу жене, а то она говорит, что все белорусы плохие»

  • 27.01.2023, 18:49
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«Покажу жене, а то она говорит, что все белорусы плохие»

«Калиновец» рассказал, как в Украине относятся к белорусским добровольцам.

В большом интервью для сайта Charter97.org командир батальона «Волат» полка Калиновского Ян «Беларус» Мельников рассказал, как в Украине относятся к белорусским добровольцам:

— Украинцы, с которыми я воевал, знают меня не первый год. Когда наша группа прибыла в тот же Васильков, мы приехали в здание разбитой казармы летного училища, заняли позиции, забаррикадировались, ждали подхода сил, общались и рассказывали, что мы — белорусы. Костяк тех сил, который участвовал в первых выездах, воевал в Украине с 2014, 2015, 2016 годов. Это были ребята, которые прошли АТО. Нас все благодарили и радовались, что вот вы — настоящие белорусы. Говорили: «Спасибо, что вы есть».

— Как украинские военные оценивают уровень подготовки белорусов?

— Когда мы проводили какие-то операции своими силами, штурмовали вражеские позиции, малыми группами заходили и выполняли задачу, имея одного-двух раненых, сохраняя жизни нашим бойцам, украинцы удивлялись нашей мотивации и уровню подготовки.

Они понимают, что у нас очень большой уровень мотивации действий, ведь мы сами добровольно приехали в самую горячую точку и по факту сами себе выбираем направление работы.

Образно говоря, связываемся со смежным подразделением, которые держат фронт и понимаем, на какой точке будут наиболее успешными наши действия по сдерживанию или отбрасыванию противника с уже занятых позиций.

Поэтому к белорусам — только уважение. Было такое, что с нами люди фотографировались и говорили: «Покажу жене, а то она говорит, что все белорусы плохие».

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