Где белорусам сейчас быстрее всего открыть шенгенскую визу? 2 27.01.2023, 19:04

1,770

Визовые эксперты - о вариантах и перспективах.

Некогда стандартная процедура получения туристического шенгена в Беларуси за последний год превратилась в настоящий квест. Люди жалуются на очереди и высокий процент отказов в посольствах стран, которые еще готовы принимать туристов из нашей страны. Но несмотря на сложности, получить шенген в белорусский паспорт — все еще возможно. «Зеркало» рассказывает о вариантах и обсуждает перспективы с визовым экспертом.

— На сегодня визовых китов у нас пять: Италия, Германия, Греция, Венгрия, Испания. На эти страны, по моим оценкам, приходится наибольший трафик, — утверждает автор проекта мониторинга визовой активности белорусов visastat.online, визовый эксперт Александр Либер.

По его словам, белорусы при оформлении туристического шенгена все еще могут обойтись без помощи посредников: есть телеграм-чаты и форумы, которые детально рассказывают, как записаться и подготовить документы.

— Другой вопрос — если нужно быстрее, качественнее и с меньшими рисками. Посредник вряд ли навредит, если вы хотите снять с себя стресс, связанный с подготовкой. Да и вообще вам может быть просто лень все делать самостоятельно, — добавляет Александр.

Где еще можно получить шенгенскую визу и во сколько это обойдется.

Италия. 300−400 рублей, спрос превышает предложение

На сайте посольства Италии в Минске написано, что для подачи заявления на получение краткосрочной шенгенской визы необходимо записаться на прием в визовый центр TLScontact. При подаче заявления взимается 14 евро (40 рублей) сервисного сбора, который заявитель оплачивает дополнительно к визовому сбору в размере 35 евро (96 рублей).

Звучит довольно просто, но есть нюансы. По отзывам белорусов, записаться на подачу документов самостоятельно на ближайшие месяцы просто невозможно: свободные слоты на сайте визового центра не появляются.

Сайты некоторых турфирм предлагают услугу по оформлению итальянской визы за 300−400 рублей (без учета стоимости самой визы, страховки и так далее). Однако когда журналистка «Зеркала» с ними связалась, во всех агентствах ответили, что клиентов пока не берут. Причина: нет мест для подачи документов.

В визовом центре Италии в Минске нам пояснили, что слоты разобраны на несколько месяцев вперед из-за «ажиотажного спроса»:

— Просим понимания, что спрос превышает предложение, поэтому удовлетворить все заявки не представляется возможным. Для поездок летом предлагаем создать личный кабинет на сайте TLScontact в апреле-мае и следить за новостями о предлагаемых способах записи.

Между тем, по данным участников проекта visastat.online, многократный туристический шенген в посольстве Италии получили 67% от тех, кто подал заявки с 14 ноября по 19 декабря.

Испания. 600 рублей с трансфером в Москву

В апреле 2022 года в Минске закрылся визовый центр Испании. Оформить туристический шенген в эту страну белорусам все еще можно, но для этого придется съездить в Москву. Заранее стоит подумать о том, что в визовом центре придется оставить паспорт, а вернуться в Беларусь можно будет с ID-картой или нотариально заверенной копией паспорта. За оформление визы нужно заплатить консульский сбор в размере 90 рублей и 40 рублей сервисного сбора.

Белорусские визовые агентства активно предлагают услуги для получения испанской визы: в 300−400 рублей обойдется оформление документов, бронь жилья, авиабилетов без оплаты, а в 600 рублей — те же услуги плюс трансфер в Москву. Ближайшие доступные даты для подачи документов — в начале февраля.

В агентствах уверяют, что полугодовую визу в Испанию можно получить в 70% случаев даже в чистый паспорт, а если были шенгены ранее, то вероятность получения мультивизы — 90%.

У проекта visastat.online, статистика другая: с 14 ноября по 19 декабря 2022 года многократные визы получили чуть больше половины заявителей (51%).

Греция. Можно записаться самостоятельно, однако часто отказывают

Заявления на туристический шенген в Грецию принимает визовый центр в Минске. Забронировать дату подачи документов онлайн можно даже на ближайшей неделе. Нужно заплатить 35 евро (96 рублей) за консульский сбор, а также 28 евро (77 рублей) за прием документов в визовом центре и отправку их в Москву. Однако и тут есть нюансы.

— Вариант Греции очень быстрый, там легкая запись, но сейчас очень высокий процент отказов. Поэтому в низкий туристический сезон Греция не пользуется большим интересом, — объясняет Александр Либер.

По данным visastat.online, с отказом в выдаче туристической визы в Грецию в ноябре-декабре 2022 года столкнулись 56% заявителей. Турагентства также предупреждают: отказы случаются часто и для того, чтобы было больше шансов, нужно выкупать билеты на самолет и жилье. Только бронирования — недостаточно.

На форумах белорусы делятся историями, когда даже оплаченные билеты и отель не помогли получить греческий шенген:

— Подавали свекровь на визу. Купила билеты Братислава — Салоники и Салоники — Краков, а также билеты на автобусы. Все оплачено. Отель был оплачен на все 11 дней пребывания. Прикладывали также справку с работы и выписку из банка. Виз до этого не было, просили шенген под даты поездки. Итог — отказ, «недостаточно средств на проживание».

Венгрия. Надежнее купить тур

На сайте консульства Венгрии в Минске указано, что записаться на подачу документов на визу с 15 декабря 2022 года можно только в «каждый первый рабочий день недели с 13.00 до 14.00 по местному времени». Словить свободную дату в такой короткий промежуток достаточно сложно.

— Венгрия — страна с довольно тяжелой записью, но весьма неплохой статистикой. Если она открывает длительные визы, то преимущественно с покупкой тура, — разъясняет нюансы Александр Либер.

Обойдется виза в 35 евро (96 рублей) за консульский сбор и 21 евро (57 рублей) за сбор визового центра. По информации visastat.online, 69% белорусов получили многократный шенген в Венгрию.

Белорусские визовые агентства также помогают с получением визы в Венгрию, но большинство из них оформляют ее под тур, в который обязательно нужно поехать. Четырехдневный тур, например, обойдется в 820 рублей.

Франция. Очень сложно поймать свободную дату

Записаться на подачу документов на туристический шенген предлагается на сайте посольства Франции в Минске. Однако, по отзывам белорусов, словить свободную дату в последнее время просто невозможно. Журналисты также проверили наличие слотов и получили такое сообщение: «На данный момент нет доступных встреч, но места будут опубликованы в ближайшие дни».

— Но у Франции также неплохая статистика. Если Венгрия открывает длительные визы преимущественно с покупкой тура, то Италия и Франция ставит мультивизы и индивидуальным путешественникам, — комментирует Александр Либер. По данным участников опроса его проекта, 98% подавшихся на французский шенген с 14 ноября по 19 декабря, получили многократные визы.

Белорусские визовые агентства «временно не оформляют» шенгены во Францию. Объясняют это тем, что белорусы должны обращаться исключительно в консульство. Стоимость визы — 35 евро (96 рублей).

Германия. Долгое ожидание подачи документов

Оформить туристическую визу в Германию можно как самостоятельно, так и с помощью посредников. Но надо учитывать, что запись на подачу документов в консульство Германии в Минске происходит на несколько месяцев вперед.

— Немецкий туристический шенген записывается уже на май. Теплится надежда, что дадут какие-то дополнительные места на апрель, — объясняет Александр Либер.

Агентства предлагают свою помощь в оформлении документов для немецкой туристической визы приблизительно за 100−300 рублей. Стоимость консульского сбора — 35 евро (96 рублей).

По данным visastat.online, в 41% случаев (с 14 ноября по 19 декабря прошлого года) белорусы получали многократную туристическую визу в Германию. С отказами столкнулись 16% заявителей.

Хорватия. 300−350 рублей, но пока мало информации

С 9 января документы на туристический шенген начала принимать Хорватия: страна вошла в Шенгенскую зону с 1 января 2023 года. На сайте визового центра страны написано, что записаться на подачу документов можно, написав на электронную почту. В заявке нужно указать имя, фамилию, цель поездки, контактный телефон и тип подачи.

— Уже прошли первые подачи и сейчас все с нетерпением ждут результатов. Мы обязательно соберем статистику и отразим ее на visastat.online. Это будет ориентировочно в середине февраля. Нужно собрать достаточно данных, а не единичные выходы, — поясняет Александр Либер.

Агентства предлагают свою помощь в подаче документов на шенген в Хорватию за 300−350 рублей. Посредники предполагают, что запись будет на 2−3 недели вперед, ожидание визы после подачи — 14 дней. То есть оформление займет около месяца.

Важное уточнение: хорватскими визами, полученными до 1 января 2023 года, нельзя воспользоваться для путешествий по странам шенгенской зоны.

Александр Либер считает, что 2023 год вряд ли принесет какие-то ощутимые изменения в лучшую сторону:

— Два года назад представить текущую ситуацию было невозможно. Сейчас же мы учимся жить в этих реалиях. Люди оформляют визы, путешествуют. Мне кажется, что визовая ситуация будет находиться на примерно том же уровне, что и сейчас.

Мы возлагаем огромные надежды на Хорватию, а также очень надеемся, что Греция ближе к лету станет реже отказывать белорусским туристам. Но это просто надежды, не более. Объективных предпосылок к улучшению лично я не вижу. Мы будем фиксировать динамику и формировать статистику — это сейчас очень важно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».