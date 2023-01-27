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Украинский политолог: Мы тоже готовим контрнаступление, которое станет финалом для оккупантов

  • 27.01.2023, 19:18
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Украинский политолог: Мы тоже готовим контрнаступление, которое станет финалом для оккупантов

Украине план Путина известен.

Россия готовит новое наступление на Украину, но ее планы известны Украине. В частности, о них предупреждал и глава ЦРУ Уильям Бернс.

Если коротко, не раскрывая деталей, то российские оккупанты будут пытаться отрезать территории по Днепру. Об этом «24 Каналу» рассказал украинский политолог Николай Давыдюк.

По его словам, к этому плану следует добавить еще атаку россиян с Севера Украины – на Чернигов, Киев и Сумы. Что важно, Украине план страны-агрессора известен. Более того, украинские защитники готовятся к этому и имеют достаточно оружия.

Кроме того, 14 февраля должна пройти новая встреча министров обороны стран-союзниц в формате «Рамштайн». Символично, что она пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. На этой встрече Украина сможет политически и дипломатично дожать предоставление украинцам истребителей F-16, а уже после встречи получить их.

- Не факт, что «Рамштайн» будет настолько символичным, что сразу там и объявят о передаче истребителей. Понимая психологию «Рамштайна», они избегают громких заголовков, а наоборот тихонько «спускают» эти решения, поэтому оружие будет, нужно готовиться, – отметил политолог.

Эта попытка наступления будет финальной для России

По мнению политолога, Россия действительно попытается осуществить новое наступление. Так что политическому руководству Украины следует давать больше информации и координировать людей.

- Кроме этого Украина тоже готовит контрнаступление, то есть они хотят на нас напасть, а мы тем временем будем отвоевывать наши территории и параллельно отражать их атаки. Украина готовится сейчас очень мощно и для россиян это будет финальный переломный момент, после которого придет затишье в войне, потому что у России не будет сил атаковать,– отметил Давыдюк.

По его словам, Россия – это «медведь, раненный в голову и имеющий силы на последнюю конвульсию, а дальше придет тихая и вечная смерть». Поэтому Украине нужно выдержать и отразить последний удар страны-агрессора и победить. А дальше государство вернет свои территории, а россияне направятся в Гаагу.

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