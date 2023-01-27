Брест затапливают вышедшие из берегов реки 1 27.01.2023, 19:45

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Улицы города превратились в бассейны.

Пока Минск радуется выпавшему снегу и легкому минусу на термометре, Брест утопает в воде: несколько речек вышли из берегов и захватили кусочки суши, которые им не принадлежали. Всему виной — плюсовая температура и обильные осадки, пишет «Онлайнер».

Практически весь январь вода прибывает в Буге — ее уровень составляет 446 см (в пойме 380 см). Река Мухавец тоже поднялась до 278 см (в пойме 240 см). Последний раз подобное наблюдалось около 10 лет назад.

Только на этой неделе брестчане сообщили о более 20 случаях подтоплений дворов, земельных участков и даже жилых домов. В 9 эпизодах воду пришлось откачивать силами работников МЧС и коммунальщиков.

Сложности есть в микрорайоне Гершоны и на территории СТ «Рубеж», которое расположено в непосредственной близости от Буга, — там водой накрыло более 100 участков.

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