Полковник ГУР Украины: Если из Беларуси зайдут танки, то НАТО привлечет в войну свои войска 27.01.2023, 20:18

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Денис Десятник

По мнению Дениса Десятника, решающие бои начнутся в конце февраля – начале марта.

У Украины есть все шансы закончить войну победой к лету 2023 года. Уже весной мы начнем контрнаступление, а к лету будут очень большие перемены, вплоть до нашей победы над оккупантом и вытеснения российских войск со всей территории Украины. Об этом «Апострофу» рассказал подполковник Главного управления разведки Украины, экс-командир израильского спецназа Денис Десятник.

– Россияне сейчас штурмуют Угледар, используют все у них имеющиеся средства и просто уничтожают город. Они и дальше идут своей стратегией?

– Сначала они атаковали Соледар, сейчас больше сил брошено на Бахмут и Угледар, чтобы захватить эти части фронта, хотя стратегически это им ничего не даст. И поэтому могут быть приняты решения с украинской стороны отвести войска и перегруппироваться для дальнейшего контрнаступления.

– Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что за два месяца штурма Бахмута россияне положили убитыми приблизительно столько, сколько за две Чеченские войны. Посылаясь на статистику, это где-то 10-15 тысяч. Это реальные цифры?

– Я думаю, что цифры гораздо больше. Они не щадили своих сил и просто забрасывают Соледар и Бахмут мясом. Им абсолютно наплевать на своих военных, поэтому их потери там колоссальные. И они продолжают такую тактику, просто забрасывая людской силой эти участки фронта. Таким образом они продвигаются, но это их ведет к проигрышу, поскольку они теряют большое количество вооруженных сил.

– Почему именно эти участки фронта? Бахмут, Соледар и вот уже пятый день так активно прессуют Угледар?

– Они уже давно начали наступление и на Бахмут, и на Соледар и теперь Угледар, они просто продолжают давить на этих направлениях. Им важно для самих себя доказать, что они еще способны что-то сделать, что хоть какой-то участок фронта им получится захватить. Хотя мы видим, что даже если они захватывают эти участки фронта, как Соледар, мы отводим войска, чтобы перегруппироваться, а не просто сдаем город. Тоже самое может произойти с Бахмутом и Угледаром, именно для перегруппировки наших войск для дальнейшего контрнаступления. Наши эти города не сдают, а вот россияне теряют очень большое количество людей. Я уверен, что все эти города мы вернем в кратчайшие сроки.

– Россия будет продолжать туда перебрасывать тысячи, десятки тысяч людей — сколько?

– ВPроссии сейчас продолжается скрытая мобилизация, а в ближайшее время они могут объявить очередную открытую мобилизацию. Они будут продолжать стягивать войска, потому что по вооружению они очень сильно истощились, и логистика у них не работает.

У нас ситуация с вооружением лучше, и как все знаем, скоро начнутся поставки танков и бронетехники - это нам поможет при контрнаступлении.

У Pоссии кроме человеческого ресурса нет ничего. Да, у них есть кое-какая техника, есть ракеты, есть «шахеды», но не в таком количестве, в котором бы им хотелось. Поэтому остается только человеческий ресурс.

– Говоря о вариантах и возможностях будущего контрнаступления, когда мы будем готовы?

– Сейчас мы бережем людей, в отличии от российских оккупантов, поэтому мы перегруппировываемся и отводим свои войска. Мы ждем вооружение с Запада, и когда мы его получим, перегруппируемся, то контрнаступление начнем уже весной. Надеюсь, что к лету уже будут очень большие перемены, вплоть до нашей победы над оккупантом и вытеснения российских войск со всей территории Украины.

– Решающий бой еще впереди?

– Да, я думаю, что решающие бои начнутся в конце февраля – начале марта, у нас начнутся уже поставки вооружения. Я думаю, что и россияне предпримут какие-то попытки контрнаступления, но они будут неудачными, так как наша стратегия и тактика гораздо выше и лучше. Я не буду говорить всего, но есть предпосылки, что к лету мы закончим эту войну нашей победой.

– С каких направлений россияне могут начать наступление? Мы уже слышали про Киев, Донецкое направление и Юг. Что вы думаете по этому поводу?

– Донецкое направление как было, так и остается. Я все еще думаю, что будет предпринята попытка наступления со стороны Беларуси. Есть вероятность попытки снова наступать на Харьковскую область. Мы рассматриваем все варианты и все эти попытки оккупантов будут предотвращены, а враг будет вытеснен с нашей территории.

– То есть Беларусь они будут активно привлекать?

– С Беларуси они попытаются зайти, но там у них будет полнейший провал, потому что вся приграничная территория заминирована, войска готовы к любому развитию событий. Поэтому никаких шансов пройти у них с территории Беларуси нет.

– Про перепалку Пригожина и Гиркина слышали? Пригожин пригласил его приехать в Луганскую область, ждут ли его там российские военные?

– Пригожин ругается со всеми, в частности, с Минобороны РФ. Бойцы «Вагнера» считают себя наилучшими среди всех военных рф. Поэтому у них постоянные междоусобные распри ведутся. Это нам только на руку, пусть они между собой ругаются.

– Есть информация, что «вагнеровцев» накачивают какими-то наркотическими веществами, чтобы они не понимали, что происходит и шли на штурм. Вам известны такие случаи?

– Их не накачивают, они сами по себе принимают наркотики, постоянно пьют алкоголь, стимулируют себя различными лекарствами. Это абсолютно не ново, и они не ждут приказа, чтобы себя накачать. Они делают это потому, что им страшно, и таким образом они поднимают свой дух.

– А как может вести себя человек под воздействием этих веществ в бою?

– Это не то, что они там теряют голову или еще что-то. Просто они находятся в некой эйфории, но приказы своего начальства выполняют и делают свою работу. Поэтому недооценивать их из-за этого нельзя, они все равно воюют даже под этими наркотическими веществами.

– Решение по танкам у нас уже есть, теперь пошли разговоры об авиации. Как думаете, есть тут перспективы?

– Я думаю, что те же самолеты F-16 нам будут переданы. Конечно, это будет уже после танков. Самолеты усилят не наше контрнаступление, которое мы начнем без американской авиации, а армию Украины в целом. В дальнейшем это будет таким сдерживающим фактором, чтобы враг даже не думал ступить на территорию Украины.

– В одном из предыдущих интервью вы говорили, что враг собирается массово бежать. С чего вы сделали такие выводы?

– Уже видно с разных выступлений российского руководства, что они подготавливают свои военных и население. Я смотрю их ТВ, читаю их telegram-каналы, они чувствуют запах проигрыша, потому что у них колоссальные потери на всех направлениях, и они опять готовятся к жестам «доброй воли». На самом деле они проигрывают, но не хотят показывать, что «вторая армия мира» отступает и проигрывает. Но проигрыш уже на лицо, это видит весь мир и сама Россия.

– Что происходит в Кременной?

– Там тоже ведутся бои, силы противника пытаются наступать, но на данном этапе наши силы успешно сдерживают все попытки оккупантов. Такого, как было в Соледаре, там нет.

– Говорят, что НАТО все равно придется как-то привлекать свои войска в это войну. Может дойти до этого?

– Я считаю, что на каком-то этапе НАТО должно ввести свои войска в эту войну и помочь Украине - это необходимо сделать. И когда Шольц говорит, что вот танками они помогли, но живой силой не будут, то если танки будут заходить со стороны Беларуси, то страны НАТО должны будут помочь Украине физически. Потому что получается, что две страны нападают на третью, которая не желала этой войны. Поэтому, я думаю, что тогда страны НАТО своими войсками физически войдут в Украину.

– Нежелание отправлять свои войска в Украину в НАТО аргументируют вероятностью начала ядерной войны. Такая угроза остается?

– Угроза ядерного удара остается всегда, потому что от маразматика путина нельзя ожидать ничего хорошего, и он в любой момент может нажать ядерную кнопку и ударить ТЯО по какой-то территории, чтобы показать свою силу. Но я думаю, что Запад и страны НАТО показали, что если будет даже угроза удара ядерным оружием по территории Украины, то ответ будет очень жестким по территории Pоссии. Поэтому я не думаю, что все остальное правительство Pоссии, кроме путина, пойдет на ядерный удар. Потому что это будет означать Третью мировую войну.

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