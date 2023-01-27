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В Бресте открыли завод по сборке российской спецтехники

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  • 27.01.2023, 20:35
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В Бресте открыли завод по сборке российской спецтехники

За год на заводе хотят собирать до 500 машин.

В Бресте открылся белорусско-российский автозавод по сборке спецтехники. Об этом сообщили белорусские госСМИ. Основой для сборки станет продукция Волжского, Ульяновского и других российских автозаводов.

Сообщается, что сначала на этом заводе планируется собирать за год до 500 машин якобы социальной и скорой медицинской помощи, товарных фургонов. Также речь идет о машинах для кинологической, криминологической, патрульно-постовой службы и так далее.

Мощности нового сборочного производства позволяют выпускать до двух тысяч автомобилей в год.

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