Германия передала новый пакет помощи для ВСУ 27.01.2023, 20:38

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Что в него вошло?

Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли ракеты для комплексов ПВО IRIS-T. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

В очередной пакет военной помощи от Германии вошло:

- ракеты для комплексов ПВО IRIS-T;

- тринадцать грузовиков;

- два 15-тонных грузовика;

- двенадцать седловых тягачей и 4 полуприцепа;

- двенадцать машин для охраны границы;

- два пикапа.

Германия также опубликовала информацию о помощи, которую Украина получит в будущем:

- 14 основных боевых танков Leopard 2 A 6 с боекомплектом;

- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;

- две РЛС воздушного наблюдения;

- 64 седловых тягача и 72 полуприцепа.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

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