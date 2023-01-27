Германия передала новый пакет помощи для ВСУ
- 27.01.2023, 20:38
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Что в него вошло?
Германия предоставила новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли ракеты для комплексов ПВО IRIS-T. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
В очередной пакет военной помощи от Германии вошло:
- ракеты для комплексов ПВО IRIS-T;
- тринадцать грузовиков;
- два 15-тонных грузовика;
- двенадцать седловых тягачей и 4 полуприцепа;
- двенадцать машин для охраны границы;
- два пикапа.
Германия также опубликовала информацию о помощи, которую Украина получит в будущем:
- 14 основных боевых танков Leopard 2 A 6 с боекомплектом;
- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
- две РЛС воздушного наблюдения;
- 64 седловых тягача и 72 полуприцепа.
Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.