Святослав Вакарчук спел «Червону руту» с бойцами в Бахмуте 27.01.2023, 21:00

Святослав Вакарчук

Вдохновляющее видео.

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук второй раз за последние полгода находится в Бахмуте, который стал эпицентром всех самых тяжелых военных боев в Донецкой области. Лидер группы «Океан Эльзы» уже встретился с военными и спел вместе с ними особую песню.

Исполнитель днем ранее опубликовал видео из центра Бахмута на фоне нанесших российскими военными руин, а теперь показал, как поет «Червону руту» в укрытии вместе с защитниками.

- Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте – особенные. Город, который еще недавно был одним из самых успешных в регионе – настоящая руина. Но мы боремся сегодня не только за дома. Мы боремся за наших людей и за ценности. Спасибо, ребята, из Национальной гвардии Украины, ДФТГ Хартия и всем Силам обороны!, – написал под видео Вакарчук.

В ролике можно увидеть, как уставшие, однако несокрушимые украинские бойцы подпевают любимому артисту, а некоторые даже фиксируют памятный момент на камеру смартфона. Подписчики в комментариях поблагодарили исполнителя, что тот не побоялся приехать в прифронтовый город, а защитникам пожелали победы и возвращения живыми домой.

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