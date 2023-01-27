Топ-5 непредсказуемых фильмов для вечернего просмотра 1 27.01.2023, 21:17

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Их сюжет до финала держит в напряжении.

Среди киноманов много тех, кто любит фильмы с неожиданными сюжетными линиями, непредсказуемым финалом и те, которые постоянно держат в напряжении. «Униан» сделал подборку топ-5 триллеров.

«Последний клиент»

В основе фильма - противостояние психолога и психопата. Так, новым клиентом психолога Сюзанны оказывается серийный убийца. Казалось бы, у нее должно хватить квалификации, чтобы противостоять ему, однако их сеанс превращается едва ли не в игру на смерть. Врач всеми способами пыталась прервать сеанс, пока не оказалась привязанной. Однако психопат Марк обещает отпустить девушку, если она поможет ему «исчезнуть».

«Открытое море: Монстр глубины»

Группа молодых девушек решает отправиться на экзотический остров в тихом океане. У них в планах прогулки на байдарках, серфинг и прочее. Однако не все так просто и весело. За ними начинает охотиться монстр глубины - кровожадная акула. Удастся ли им победить хищника и чем все закончится - смотрите.

«Взаперти»

В центре сюжета мать двоих детей Джессика, которой удалось побороть наркотическую зависимость. Однако теперь у нее другие проблемы. Из-за нехватки денег она решается на переезд из глубинки в город. Но на ее пути становится бывший возлюбленный, который узнает о ее планах. Чтобы женщина не покинула американскую глубинку, он запирает ее в кладовке. Испытывая ужас и тревожность за детей, Джессика всеми способами пытается спастись. Однако она еще не осознает, что главный ее враг - не экс-возлюбленный, а она сама.

«Флирт с дьяволом»

Богатый бизнесмен Крис во время похода по супермаркету знакомится с милой девушкой Скай. Он приглашает ее к себе домой и проводит с ней ночь. Но однажды он падает и получает травму ноги, из-за чего оказывается в инвалидном кресле. Скай, решившая заботиться о нем, показывает свое истинное лицо. Теперь покалеченному Крису придется справляться с кошмаром, пришедшем в его жизнь и жизнь его семьи.

«Дурной глаз»

Дизайнер Кристин не может нормально жить из-за постоянных страшных видений. Тогда ей на помощь приходит домработница, так как врачи оказались в этой ситуации бессильны. Женщина лечит Кристин эффективными, но опасными способами, которые не пройдут для нее бесследно.

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