Топ-5 непредсказуемых фильмов для вечернего просмотра

Топ-5 непредсказуемых фильмов для вечернего просмотра1
- 27.01.2023, 21:17
- 2,652
Их сюжет до финала держит в напряжении.
Среди киноманов много тех, кто любит фильмы с неожиданными сюжетными линиями, непредсказуемым финалом и те, которые постоянно держат в напряжении. «Униан» сделал подборку топ-5 триллеров.
«Последний клиент»
В основе фильма - противостояние психолога и психопата. Так, новым клиентом психолога Сюзанны оказывается серийный убийца. Казалось бы, у нее должно хватить квалификации, чтобы противостоять ему, однако их сеанс превращается едва ли не в игру на смерть. Врач всеми способами пыталась прервать сеанс, пока не оказалась привязанной. Однако психопат Марк обещает отпустить девушку, если она поможет ему «исчезнуть».
«Открытое море: Монстр глубины»
Группа молодых девушек решает отправиться на экзотический остров в тихом океане. У них в планах прогулки на байдарках, серфинг и прочее. Однако не все так просто и весело. За ними начинает охотиться монстр глубины - кровожадная акула. Удастся ли им победить хищника и чем все закончится - смотрите.
«Взаперти»
В центре сюжета мать двоих детей Джессика, которой удалось побороть наркотическую зависимость. Однако теперь у нее другие проблемы. Из-за нехватки денег она решается на переезд из глубинки в город. Но на ее пути становится бывший возлюбленный, который узнает о ее планах. Чтобы женщина не покинула американскую глубинку, он запирает ее в кладовке. Испытывая ужас и тревожность за детей, Джессика всеми способами пытается спастись. Однако она еще не осознает, что главный ее враг - не экс-возлюбленный, а она сама.
«Флирт с дьяволом»
Богатый бизнесмен Крис во время похода по супермаркету знакомится с милой девушкой Скай. Он приглашает ее к себе домой и проводит с ней ночь. Но однажды он падает и получает травму ноги, из-за чего оказывается в инвалидном кресле. Скай, решившая заботиться о нем, показывает свое истинное лицо. Теперь покалеченному Крису придется справляться с кошмаром, пришедшем в его жизнь и жизнь его семьи.
«Дурной глаз»
Дизайнер Кристин не может нормально жить из-за постоянных страшных видений. Тогда ей на помощь приходит домработница, так как врачи оказались в этой ситуации бессильны. Женщина лечит Кристин эффективными, но опасными способами, которые не пройдут для нее бесследно.