«Не хотят ни в какую»: Мобилизованные россияне убегают с позиций в Украине 27.01.2023, 21:28

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Перехват разговора двух оккупантов опубликовало ГУР Минобороны Украины.

Мобилизованные россияне, прибыв на позиции, отказались выполнять приказ и сбежали. Перехват разговора об этом двух оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет «Гордон».

В разговоре один из оккупантов докладывает о невыполнении подчиненными приказа.

- У меня заводили новеньких… которые по бетонке идут… близко возле посадки Белгорода. Они вот оттуда съ....ались, не хотят выполнять боевую задачу. Позиции не потеряны, ни в коем случае, заведены люди другие, карандаши (рядовые солдаты на российском военном сленге. Прим.). Все, позиция восстановлена. Сидят. Че мне вот с ними делать? Они не хотят ни в какую, – рассказал он.

Россиянин озвучил свои предложения, как наказать соотечественников.

- Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро, записать на видео. [Если] они отказываются выполнять, оружие забрать и отправить к вам. Я думаю, будет военная полиция, трибунал. У нас это дело восстановилось, – предложил он.

Его собеседник согласился с этим планом, заявив, что недостатка в живой силе не будет.

- Да-да, карандашики будут. Завтра уже 10 тебе привезут. Люди еще будут. Потихоньку будем подвозить. А этих – на х...й. Если сам не хочешь с ними заморачиваться – шефу куда-то отгружай. Их по всей строгости тут оформим, – сказал оккупант.

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