США выступили в поддержку независимости Беларуси 4 27.01.2023, 21:37

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Америка против имперской политики РФ.

Посол миссии США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что руководство Кремля стремится захватить и подчинить территории соседних стран. США не принимают имперскую политику России, которая отрицает культуру и государственность Беларуси и Украины, и решительно поддерживают независимость обеих стран, передает «Белсат» со ссылкой на osce.usmission.gov.

По словам посла миссии США при ОБСЕ Майкла Карпентера, Россия отказывает Украине в существовании как государству. РФ сегодня пытается уничтожить суверенитет целой независимой нации.

«И хотя мы здесь не так часто говорим об этом, но именно это она пытается сделать и с Беларусью. Президент Путин ясно дал понять, что рассматривает обе страны как регионы, которые «принадлежат» России», – заявил дипломат США.

Посол также добавил, что руководство России неоднократно говорило, что украинская и белорусская идентичность «не существуют вне российской культуры».

«Это также объясняет, почему Москва была занята вытеснением белорусских журналистов и заменой их российскими пропагандистами. В обеих странах Россия использует подобные инструменты – хотя иногда и незначительно отличающиеся – чтобы утвердить свое доминирование», – добавил посол»

При этом, по словам дипломата, США выступают категорически против попытки России унизить и подавлять культуру, историю и государственность Украины. Украина – суверенное, независимое государство. Дипломат также напомнил, что Соединенные Штаты также решительно поддерживают суверенитет и независимость Беларуси, которая имеет примечательную историю и собственную богатую культуру.

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